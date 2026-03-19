Критик Соседов назвал 2000-е худшим временем для российского шоу-бизнеса
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что не разделяет всеобщего восторга и ностальгии по нулевым. По его мнению, именно в 2000-е российский шоу-бизнес начал терпеть крах и творческий кризис. Об этом он рассказал Общественной Службе Новостей.
Соседов считает, что музыкальная индустрия достигла своего расцвета в 90-е годы, а не в нулевые.
«А вот самые шикарные композиции были написаны в 90-е годы. Да, тогда была разруха, жизнь была непростой, но как раз в тот период было создано много песен, которые стали хитами на все времена и для всех поколений. Сейчас ту же Кадышеву слушают, а ведь все эти песни написали не в нулевые, а как раз в 90-е», — подчеркнул эксперт.
Критик отметил, что в 2000-х годах российский шоу-бизнес оказался в состоянии глубокого кризиса. На тот момент он значительно отставал от западного, который уже прошел путь развития на несколько лет вперёд. Тем не менее, отечественная эстрада всегда выделялась качеством своей музыки, но в нулевых годах даже эта отличительная черта была утрачена.
