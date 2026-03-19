Критик Соседов назвал 2000-е худшим временем для российского шоу-бизнеса

19 марта 2026, 18:17

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что не разделяет всеобщего восторга и ностальгии по нулевым. По его мнению, именно в 2000-е российский шоу-бизнес начал терпеть крах и творческий кризис. Об этом он рассказал Общественной Службе Новостей.





Соседов считает, что музыкальная индустрия достигла своего расцвета в 90-е годы, а не в нулевые.





«А вот самые шикарные композиции были написаны в 90-е годы. Да, тогда была разруха, жизнь была непростой, но как раз в тот период было создано много песен, которые стали хитами на все времена и для всех поколений. Сейчас ту же Кадышеву слушают, а ведь все эти песни написали не в нулевые, а как раз в 90-е», — подчеркнул эксперт.