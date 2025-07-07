«Неприятно и отстойно»: Прохор Шаляпин признался, что страдает от одиночества в сфере шоу-бизнеса
Шаляпин признался, что не имеет близких друзей в сфере шоу-бизнеса
Прохор Шаляпин недавно признался, что в сфере шоу-бизнеса все «гнилые» и недружелюбные. Теперь шоумен рассказал, как ему удаётся выживать в таких условиях.
Певец подчеркнул, что он давно в шоу-бизнесе, поэтому уже довольно хорошо знает все тонкости и местные законы.
«То, что меня раздражает в этой сфере, так это некоторые нюансы. Стоит тебе немного расслабиться и потерять медийность – надо быть готовым, что звездные коллеги станут тебя избегать. Это так неприятно и отстойно. Хотя я знаю это, но каждый раз меня это сильно коробит», – отметил Шаляпин в беседе с Общественной Службой Новостей.Чтобы не думать о плохом Шаляпин предпочитает надевать маску доброжелательности, дабы не сорваться на ком-либо из коллег.
При этом Шаляпин отметил, что это даётся ему с трудом, поэтому он редко появляется на светских мероприятиях.
«Я лучше в очередной раз поеду на море, чем буду общаться с лицемерными существами», – отметил певец.В заключение Прохор добавил, что не поддерживает близкие отношения ни с кем из знаменитостей, чему очень рад.