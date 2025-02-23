Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Работа на спецслужбы, сближение с Обамой и карьера в шоу-бизнесе: как сложилась жизнь экс-шпионки Анны Чапман

Работа на спецслужбы, сближение с Обамой и карьера в шоу-бизнесе: как сложилась жизнь экс-шпионки Анны Чапман

Анна Чапман (Фото: Инстаграм* @anya.chapman)

Анна Чапман (Фото: Инстаграм* @anya.chapman)

23 февраля российской телеведущей и бывшей разведчице исполняется 43 года. Анна Чапман – женщина-загадка современности, о которой ходят легенды не только в РФ, но и во всем мире. Попавшая в шпионский скандал женщина так и не рассказала, чем на самом деле занималась в США.
О том, как сложилась жизнь одной из самых загадочных российских знаменитостей — в материале «Радио 1».

Биография Анны Чапман


Анна Васильевна Чапман (урожденная Кущенко) родилась 23 февраля 1982 года в Харькове. Ее отец работал дипломатом в африканских странах, а мать преподавала математику. Примечательно, что в одном из интервью телеведущая упоминала о сотрудничестве отца с КГБ. Воспитанием будущей знаменитости занималась бабушка, которая жила в Волгограде.

Девочка часто меняла школы, а выпускной класс и вовсе оканчивала в Москве. После получения аттестата Чапман поступила в Российский университет дружбы народов, на экономический факультет. Сразу после получения диплома в 2003 году девушка переехала в Великобританию, так как годом раньше вышла замуж за британца.

В Британии Чапман работала по профессии в течение пяти лет. По данным СМИ, у Анны отмечалась повышенная тяга к материальному благополучию, что заставило ее вернуться в Россию создать ряд собственных проектов, начальным капиталом которых стали вырученные деньги после продажи личных драгоценностей.

Основанный Чапман «поисковик недвижимости» оказался нерентабельным и не принес ожидаемой прибыли, что подтолкнуло Анну на создание TIME Venchures, которая должна была заниматься поиском российских компаний, чтобы открывать на их базе американские филиалы. Для его раскрутки она переехала в Соединенные Штаты. По информации американского следствия, данный проект стал прикрытием деятельности девушки в Америке — ее неоднократно замечали в сотрудничестве с российскими представителями ООН, с которыми она якобы обменивалась тайной информацией и шифрованными файлами.

Служба в разведке


В июне 2010 года Анна Чапман стала главной фигуранткой громкого шпионского скандала, в результате чего ее как сотрудницу российских спецслужб арестовали агенты ФБР. Девушку обвинили в работе на Службу внешней разведки России, в частности в попытке получить секретную информацию о политике Штатов в отношении Ирана, об американском ядерном вооружении, а также раскрытии личных данных конгрессменов и руководителей ЦРУ. Иностранные СМИ неоднократно указывали, что причиной провала российской шпионки стал Барак Обама, к которому она подобралась слишком близко.

«Та самая витаминка»: иллюзионист Сафронов раскрыл, что помогло ему победить рак
«Та самая витаминка»: иллюзионист Сафронов раскрыл, что помогло ему победить рак

Арест Чапман прошел на Манхэттене. Ее и еще 10 человек обвинили в работе на иностранные спецслужбы и поддержке контактов с российскими спецагентами. Но, согласно американскому законодательству, Анна так и не значится шпионкой, поскольку не смогла рассекретить гостайны США. В июле того же года РФ договорилась с США об обмене заключенными, обвиненными в госизмене и шпионаже. Это позволило экстрадировать из США на родину Чапман и еще несколько людей. Однако Анна не собиралась задерживаться, планируя переезд в Великобританию. Примечательно, что вскоре после этой истории девушку лишили британского гражданства и уехать в Лондон она уже не смогла.

В конце 2010 года стало известно, кто сдал девушку ЦРУ. Разоблачителем деятельности Чапман оказался сбежавший в США сотрудник российской разведки Александр Потеев, которого в 2011 году в Москве приговорили заочно к 25 годам лишения свободы.

Спустя несколько лет скандал вокруг Чапман сравнивали с тем, который развернулся вокруг Марии Бутиной. Ее также обвиняли в шпионаже.

Журналистика


После освобождения из американской тюрьмы и возвращения в российскую столицу разведчица получила множество предложений в сфере шоу-бизнеса. Тогда же она снялась в нескольких эротических фотосессиях для «Плейбоя» и «Жары», после чего ее стали называть «агент 90-60-90».

В этот же период женщина вошла в совет «Молодая гвардия Единой России», в рядах которого занялась патриотическим воспитанием российской молодежи. Принятие Чапман в ряды движения раскритиковал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, припомнивший ей провокационные фото и назвавший ее не лучшим примером для молодежи.

Анна работала главным редактором в издании Venture Business News, а также писала книгу об инновациях.


«Тайны мира» с Анной Чапман


В 2011 году бывшая разведчица стала телеведущей и автором документального проекта «Тайны мира», выходящего на «РЕН ТВ». «Тайны мира» с Анной Чапман – это сенсационные и загадочные истории, которые раскрывают загадки современного мира.

Анна Чапман (Фото: Инстаграм* @anya.chapman)

Документальный проект «Тайны мира» с Анной Чапман получил многомиллионную аудиторию, однако в 2014-м проект закрыли, после чего экс-разведчица взялась за работу над передачей «Анна Чапман и ее мужчины». Но уже в следующем году «Тайны мира» вышли под новым названием «Тайны Чапман» и вновь завоевали популярность у зрителей.

Фильмы с Анной Чапман


В 2019 году состоялся дебют Анны в кино. Телеведущая снялась в киноленте «Балканский рубеж», где сыграла роль журналистки, которая прибывает в Югославию во время военного конфликта в 1999-м. Спустя время Чапман снялась в эпизоде другого фильма – «Ампир V» по произведению Виктора Пелевина.

Личная жизнь Анны Чапман


В 2002 году знаменитость вышла замуж за сына британского бизнесмена Алекса Чапмана, сотрудника студии звукозаписи. В СМИ писали, что этот брак был фиктивным и организован с целью получения Анной британского гражданства.

По словам Алекса, он был искренне увлечен девушкой. Во время совместной жизни он обожал фотографировать жену в интимной обстановке и без макияжа. До брака Чапман сам приехал к невесте в Россию, работал в Москве репетитором английского языка. В 2006 году супруги развелись.

Однажды Чапман заявила, что хотела бы стать женой и матерью детей экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Она сделала предложение руки и сердца «борцу за идеалы» в соцсетях. Программист сразу отреагировал на предложение и заявил, что готов жениться на Чапман, несмотря ни на что.

В 2015 году появилась информация, что Чапман родила сына. Бывшая разведчица до последнего старалась скрыть беременность, но позже в своем блоге призналась поклонникам, что стала мамой, а также поблагодарила всех за поздравления. Вскоре после родов Чапман вновь приступила к работе на телевидении. Воспитанием мальчика занимается мать бывшей разведчицы.

Анна Чапман (Фото: Инстаграм* @anya.chapman)

Анна Чапман сейчас


В настоящее время Анна Чапман проживает в России и остается неизменной ведущей шоу «Тайны Чапман». Связь с аудиторией бывшая разведчица поддерживает через свой блог, где она делится различными новостями и фото.

Читайте также:

«Стал разборчив»: Калюжный об отношениях с пиарщицей Иды Галич, старше его на 10 лет

Певица Глюкоза сильно потеряла в весе из-за скандалов и «клубного» образа жизни

«Как можно влюбиться в такого волосатого и безногого»: любимые мужчины звезды фильма «Алые паруса» Анастасии Вертинской

*Запрещен в РФ
#сша
#деньги
#кино
#школы
#арест
#университет
#переезд
#женщина
#жизнь
#сми
#23 февраля
#скандал
#брак
#супруги
#отец
#мужчины
#шоу
#информация
#девушка
#оон
#лдпр
#беременность
#рф
#служба
«Я очень благодарен тебе»: Авербух поздравил тещу с юбилеем, которая старше него на 4 года
Авербух трогательно поздравил тещу с юбилеем
23 февраля 2025, 13:25

Илья Авербух (Фото: Telegram/averbukh_ilya)

Фигурист Илья Авербух трогательно поздравил тещу с юбилеем, опубликовав праздничное послание в социальных сетях.
Сейчас актриса Лиза Арзамасова и ее мама Юлия во Владивостоке. Мужчина опубликовал снимок, взглянув на который можно подумать, что мама и дочка являются сестрами.

Фото: Telegram/averbukh_ilya

«Юленька, ты бесконечно красивый человек… Я очень благодарен тебе за Лизу! Ты смогла воспитать талантливого и светлого человека! Сделать такое способен лишь человек, сам обладающий этими качествами. Красоты, любви, удачи и всего того, что каждый из нас способен пожелать друг другу! Всегда с любовью и уважением! С Днем Рождения!» — написал Авербух под фотографией.

Стоит отметить, что пользователи поддержали поздравление, опубликовав в комментариях красивые открытки.

Ранее стало известно, придет ли бывший муж балерины Анастасии Волочковой на свадьбу дочери.

Читайте также:

Непростая судьба гения сцены Олега Янковского: романы с актрисами, аборт Прокловой и внебрачный сын от Войновской

«Пока только так»: Николаев снялся в шоу Андрея Малахова в инвалидной коляске

Скандал на «Суперстар!» Лера Кудрявцева нецензурно обругала Сергея Соседова из-за песни Шатунова и покинула шоу
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#юбилей
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Непростая судьба гения сцены Олега Янковского: романы с актрисами, аборт Прокловой и внебрачный сын от Войновской
23 февраля 2025, 13:18

Олег Янковский (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

23 февраля 1944 года родился невероятно талантливый человек, российский актер и режиссер Олег Янковский. Сегодня исполнился бы 81 год со дня рождения артиста, но его нет с нами уже вот уже почти 16 лет. О творческом пути и личной жизни актера читайте в материале «Радио 1».

Биография Олега Янковского


Олег Янковский с братом (Фото: скриншот д/ф «Легенды кино: Янковский Олег» ТК Звезда)

Олег Янковский родился 23 февраля 1944 года в Джезказгане, Казахстан. Иван Павлович Янковский, отец будущей звезды кино, был офицером гвардии и происходил из знатного польского рода. В 1930-е годы его репрессировали и вместе с семьёй отправили в ссылку в Казахстан. В 1936 году отца освободили, но в 1937 году снова взяли под арест. После окончания Великой Отечественной войны он был освобождён и начал работать в тылу. В 1953 году Иван Янковский скончался. Марина Ивановна Янковская, мать троих сыновей, была бухгалтером. После смерти супруга она взяла на себя заботу о детях и воспитывала их в одиночку.

В 1951 году семья артиста переехала в Саратов. Там Олег Янковский в 1965 году он завершил обучение на актёрском факультете Саратовского театрального училища имени И. А. Слонова.

Карьера в Театре


Олег Янковский (Фото: скриншот д/ф «Легенды кино: Янковский Олег» ТК Звезда)

С 1965 по 1973 год Янковский работал в Саратовском драматическом театре имени Карла Маркса. В течение нескольких лет актёр исполнял лишь второстепенные роли и роли второго плана. Его театральное крещение произошло в образе Ненилло в постановке «Рождество в доме синьора Купьелло» по пьесе Эдуардо де Филиппо.

В 1973 году Олег Янковский получил приглашение от Марка Захарова и переехал в Москву. Он начал работать в театре имени Ленинского комсомола, которому оставался верен до конца своих дней.


Фильмы с Олегом Янковским


Кинематографическая карьера Янковского началась в 1968 году с ролей в фильмах «Щит и меч» и «Служили два товарища». Наибольшую популярность он приобрёл в 1970-80-х годах, активно сотрудничая с режиссёром Марком Захаровым.

В 1975 году вышел фильм «Зеркало», в котором Янковский сыграл одну из ключевых ролей. Эта картина отличается глубиной и философским содержанием, а игра Янковского придала ей особую эмоциональную глубину.

Также стоит отметить фильм «Мастер и Маргарита» (1976), где Янковский исполнил роль Воланда в экранизации романа Михаила Булгакова. Его интерпретация этого сложного персонажа стала одной из самых ярких и запоминающихся.

После были картины «31 июня» (1978), «Кин-дза-дза!» (1986) и «Сибирский цирюльник» (1998). Всего фильмография актёра насчитывает более 100 ролей в кино. В период с 1993 по 2004 год Олег Янковский занимал пост президента кинофестиваля «Кинотавр». В 2000 году он выступил в роли режиссёра и актёра в фильме «Приходи на меня посмотреть».


Стал первым миллионером в СССР и любил женщин: Юрию Антонову 80 лет. Как сейчас живет артист и почему не общается со своими детьми?
Стал первым миллионером в СССР и любил женщин: Юрию Антонову 80 лет. Как сейчас живет артист и почему не общается со своими детьми?

Личная жизнь Олега Янковского


Людмила Зорина (Фото: скриншот д/ф «Легенды кино: Янковский Олег» ТК Звезда)

Олег Янковский официально состоял в браке с Людмилой Зориной, с которой связал свою судьбу во время учёбы на втором курсе театрального училища. В 1968 году в семье Янковских родился сын Филипп, который впоследствии стал частью творческой династии Янковских.

В течение своей профессиональной деятельности Олег Янковский был любимцем женщин, и в прессе регулярно появлялись сообщения о его романтических отношениях с разными актрисами. Одной из самых обсуждаемых была Наталья Гундарева, с которой он работал в кино, однако сама актриса опровергала эти сплетни. В числе предполагаемых возлюбленных также упоминались Галина Беляева, Ирина Купченко и Елена Костина.

Елена Проклова (Фото: скриншот д/ф «Елена Проклова. До слез бывает одиноко...» Первый канал)

Одним из наиболее известных романов Янковского стал его союз с Еленой Прокловой. Долгое время роман Янковского с Еленой Прокловой оставался тайной для всех, пока сама актриса не раскрыла подробности их отношений в эфире одного из российских телеканалов. Актеры познакомились на съёмках «Сентиментального романа» в 1976 году. Их отношения продолжались два года и закончились по инициативе Елены. Девушка не хотела разрушать семью Янковского. Недавно Проклова с грустью рассказала, что она была беременна от Олега Ивановича, но ей пришлось сделать аборт.


«Это был мой второй серьезный аборт. Я делала его 2 сентября, в день своего рождения. Это был тяжелейший день рождения в моей жизни. Он стоял под окном и просил этого не делать, но я категорически решила, что этого не должно быть», — рассказала Проклова в передаче «Секрет на миллион».

В 2003 году актёр начал встречаться с Еленой Войновской, театральной актрисой и мастером дубляжа. В 2004 году у них родился сын, которого назвали в честь отца — Олегом. Елена была на восемнадцать лет моложе Олега Ивановича. Она не требовала от него материальной поддержки и не желала, чтобы Янковский уходил из семьи. Елена очень хотела стать матерью, на тот момент актрисе было уже за сорок и она была замужем. Появление на свет ребёнка от Олега Янковского стало поворотным моментом в жизни актрисы. Она приняла решение оставить мужа и посвятить себя воспитанию ребёнка.

Причина смерти актера


Олег Янковский (Фото: скриншот д/ф «Легенды кино: Янковский Олег» ТК Звезда)

Олег Янковский долгое время страдал от сердечно-сосудистых заболеваний. Первый инфаркт произошел в 1977 году, но он не оставил серьезных последствий. В 2008 году медики диагностировали ишемическую болезнь сердца. Со временем здоровье актера ухудшилось, и у него появилась боль в животе, которая привела к диагнозу «рак поджелудочной железы».

Несмотря на лечение в Германии в 2009 году, улучшений не наблюдалось. Янковский продолжал работать, но вскоре его состояние стало критическим. 20 мая того же года он был госпитализирован с внутренним кровотечением, однако врачи не смогли его спасти. Олег Янковский ушел из жизни в возрасте 65 лет, оставив значительный след в российском кино.


Читайте также:

«Как можно влюбиться в такого волосатого и безногого»: любимые мужчины звезды фильма «Алые паруса» Анастасии Вертинской

Пережила смерть сына, измену мужа и отдала любимого другой: почему Людмила Хитяева постоянно делала аборты

Психические проблемы и множество поклонников: что заставляло актрису Веру Орлову жить с мужчиной и его любовницей 10 лет
#кино
#семья
#актёр
#фильм
#болезнь
#день рождения
#семьи
#актриса
#отношения
#актеры
#рак
#аборт
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Она против этой свадьбы»: Волочкова ответила, придет ли ее бывший муж на свадьбу дочери
Бывшему мужу Волочковой прийти на свадьбу дочери может помешать жена
23 февраля 2025, 12:49

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*/volochkova_art)

Бывшему мужу экс-примы Большого Анастасии Волочковой прийти на свадьбу их дочери Ариадны может помешать жена. Своим мнением балерина поделилась в беседе с «МК».
«Думаю, будет какая-то ситуация вмешательства со стороны жены моего бывшего мужа. Мне сказали, что она против этой свадьбы, хотя Ариша не ее дочь. Поэтому он не сможет присутствовать на этом празднике», — сказала Волочкова.
Собеседница добавила, что Ариадне было тяжело, когда она жила в отцовской семье. Дошло до того, что девушке и ее жениху Никите пришлось снять отдельное жилье в Москве.

«Они живут сейчас там, снимают на свои деньги», — пояснила Волочкова.
Она резюмировала, что отсутствие гостей не отразится на празднике.

Ранее стало известно, на что пошел ведущий Юрий Николаев, несмотря на проблемы со здоровьем.

Читайте также:

«Стал разборчив»: Калюжный об отношениях с пиарщицей Иды Галич, старше его на 10 лет

«Запой, дебош, разбитая мебель и измены»: Рита Дакота о детских травмах, токсичной любви и пути к счастью

«Стояла в душе, вся голая»: Николь Кидман рассказала о пугающем моменте материнства

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#анастасия волочкова
#свадьба
#семья
#новости
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пока только так»: Николаев снялся в шоу Андрея Малахова в инвалидной коляске
Ведущий Юрий Николаев снялся в шоу Андрея Малахова в инвалидной коляске
23 февраля 2025, 12:14

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Телеведущий Юрий Николаев удаленно снялся в шоу своего коллеги по цеху Андрея Малахова, находясь в инвалидной коляске в больнице. Известно, что в госпиталь Николаев попал в январе после неудачного падения.
«Юрок, ну пока только так. Прежде всего я поздравляю тебя со славным юбилеем. Здоровья тебе и твоим близким. Те песни, которые написаны 40−50 лет назад, они до сих пор и нас трогают и от них наворачиваются слезы на глазах», — сказал Николаев, поздравляя певца Юрия Антонова, который встретил 80-летие 19 февраля.
Сейчас, по сообщению источников, Николаев находится дома.

Ранее сообщалось, что произошло с певицей Натальей Ионовой (Глюкоза).

Читайте также:

«Стал разборчив»: Калюжный об отношениях с пиарщицей Иды Галич, старше его на 10 лет

«Чудо-мальчишке» 5 лет: Звезда «Кухни» Елена Подкаминская показала светлое видео с сыном в его первый юбилей

«Шоу-бизнес эгоистичен, как и зависимость»: солист «Три дня дождя» Викторов связался с фанатами посланием от руки из рехаба
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#телевидение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Стал разборчив»: Калюжный об отношениях с пиарщицей Иды Галич, старше его на 10 лет
Калюжный стал более разборчив в людях после отношений с пиарщицей Иды Галич
23 февраля 2025, 11:15

Глеб Калюжный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный стал более разборчив в людях после отношений с пиарщицей телеведущей Иды Галич Анной. Об этом мужчина рассказал «Пятому каналу». Известно, что Анна старше Глеба на десяток лет.
«Я вот уже несколько месяцев не нахожусь в отношениях. Обойдусь без подробностей. Не люблю выносить личное на публику. Хочу сказать лишь, что благодарен за пройденный вместе отрезок жизни. Я стал более разборчив в людях», — сказал он.
Анна и Глеб вместе пришли на мероприятие, посвященное новому сезону сервиса Wink, зимой прошлого года. Перед прессой молодые люди сдерживались, однако в зале взялись за руки, подкрепив слухи об отношениях.

Ранее стало известно, что рассказал о доходах своей дочери певец Сергей Жуков.

Читайте также:

«Как можно влюбиться в такого волосатого и безногого»: любимые мужчины звезды фильма «Алые паруса» Анастасии Вертинской

Мама Виктории Бони помирилась с хирургом, с которого хотела взыскать 195 млн за изуродованное лицо

«Запой, дебош, разбитая мебель и измены»: Рита Дакота о детских травмах, токсичной любви и пути к счастью
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате