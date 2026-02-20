«Несчастные, завистливые бабы»: Джиган высказался об окружении Оксаны Самойловой

20 февраля 2026, 16:36

Джиган раскритиковал окружение Оксаны Самойловой в новом выпуске реалити-шоу

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: Telegram @geegunchill)

В новом выпуске реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной» рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) раскритиковал круг общения Оксаны Самойловой. Исполнитель негативно отозвался о подругах своей супруги на фоне их развода.





По словам артиста, женщинам, которые окружают Оксану, нечего дать ей в плане советов. Джиган считает, что эти приятельницы не имеют семей, поэтому их рекомендации могут навредить Самойловой.

«Кто её сейчас окружает? Ужас. Это женщины, которые без семьи. О чём ей с ними? Она — мама четверых детей. Конечно, они будут ей наваливать: «Да ты лучшая, красотка, свободная». Они несчастные, завистливые бабы», — высказался рэпер.