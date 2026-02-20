«Выругалась и ушла»: У певицы Славы случился нервный срыв во время выступления

20 февраля 2026, 15:15

Во время концерта в Смоленске певица Слава расплакалась и покинула зал

Анастасия Сланевская (Фото: Instagram* @nastya_slava)

Выступление певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) в Смоленске закончилось скандалом. Артистка прервала концерт и ушла со сцены, поэтому дальнейшая судьба её гастрольного тура остаётся под вопросом. Подробности сообщает издание «СтарХит».





Зрители жалуются на поведение 45-летней исполнительницы. По словам очевидцев, Слава нецензурно выражалась, а затем покинула зал. Одна из зрительниц рассказала, что заплатила за билет 6,5 тысячи рублей.

«Мало того, что большая часть концерта под фонограмму, но это не самое интересное. Она материлась со сцены. Первый раз споткнулась и громко в микрофон выругалась, потом снова. Прошёл 1 час 20 минут, и она просто посередине песни ушла со сцены и больше не вышла», — рассказала свидетельница.