«Поставьте рядом Лолиту и всяких… Печаль да слёзы»: Цыганова резко высказалась о современной культуре

Вика Цыганова (фото: ВКонтакте @vika_tsiganova)
Вика Цыганова резко высказалась о российской современной культуре. В своём Telegram-канале певица сравнила советских артистов и представителей отечественного шоу-бизнеса.
Исполнительница не скрывает своего возмущения по поводу творчества и поведения современных артистов и убеждена, что в последнее время российский шоу-бизнес опустился «ниже плинтуса».
Цыганова подчеркнула, что «Киркоров, Лолита и прочая шушера с голубого экрана» не являются выдающими артистами и «русскими по духу людьми».
Также Виктория в личном блоге вспомнила о народной артистке СССР Элине Быстрицкой, которая 4 апреля могла бы отпраздновать день рождения. Цыганова опубликовала видеоролик, в котором актриса исполняет композицию к роману Михаила Шолохова «Тихий Дон».
Певица восхитилась благородством Быстрицкой, которая олицетворяет украденную, по словам Цыгановой, культуру.
«Мимикрия всем надоела»: Цыганова назвала песни Пугачевой «антироссийской пропагандой»
Цыганова, не ставшая мамой из-за автокатастрофы: «Думала усыновить ребенка и даже пыталась»
«Люди должны видеть лица изменников»: Цыганова высказалась о замазанном лице Пугачевой в фильме «Ледокол»
Цыганова подчеркнула, что «Киркоров, Лолита и прочая шушера с голубого экрана» не являются выдающими артистами и «русскими по духу людьми».
Также Виктория в личном блоге вспомнила о народной артистке СССР Элине Быстрицкой, которая 4 апреля могла бы отпраздновать день рождения. Цыганова опубликовала видеоролик, в котором актриса исполняет композицию к роману Михаила Шолохова «Тихий Дон».
Певица восхитилась благородством Быстрицкой, которая олицетворяет украденную, по словам Цыгановой, культуру.
«Посмотрите, люди, порадуйтесь, какие были актрисы. Стать, дух, великолепная школа, речь, дикция, костюм, все это – культура. Культура, которую у нас украли. Поставьте рядом Лолиту и всяких так называемых артисток… Печаль да слёзы. А им всё Божья роса…», – написала Цыганова.Читайте также:
«Мимикрия всем надоела»: Цыганова назвала песни Пугачевой «антироссийской пропагандой»
Цыганова, не ставшая мамой из-за автокатастрофы: «Думала усыновить ребенка и даже пыталась»
«Люди должны видеть лица изменников»: Цыганова высказалась о замазанном лице Пугачевой в фильме «Ледокол»
Анастасия Чинкова