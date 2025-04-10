«Вечером тошнило и рвало»: Вика Цыганова рассказала о посещении концерта Леонтьева

Виктория (Вика) Цыганова (Фото: Телеграм @vika_tsyganova63)
Певица и общественница Вика Цыганова (при рождении — Виктория Жукова. — Прим. ред.) никогда не жалела резких слов в адрес коллег-артистов, которые ей по разным причинам активно не нравятся. На этот раз ей досталось Льву Лещенко и Валерию Леонтьеву.
В разговоре с ведущим программы «Откройте, Давид!» 62-летняя актриса, певица, композитор и модельер сказала, что была крайне разочарована выступлением звезды советской и российской эстрады. Её возмутило то, как вёл себя 76-летний исполнитель хитов про светофор, солнечные дни, дельтаплан и других песен разных лет и даже эпох. Цыганова убеждена: артист в первую очередь должен держать себя соответственно возрасту, так как является публичным человеком, на него, что называется, люди смотрят.
С Лещенко Вика не была так сурова. Она назвала его просто самым заурядным и обычным певцом, отметив, правда, что композицию «День Победы» тому исполнять не следовало.
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«Вот я пришла на концерт суперзвезды, и меня потом рвало полвечера, потому что моя тонкая структура, так сказать, нервная, не перенесла то, что я увидела. Меня Вадик (муж) потом отругал и не велел больше ходить "на этого Леонтьева". Мне было очень плохо. Причем человек ничего плохого не сделал, но так вел себя… раздевался», — вспоминала артистка.
С Лещенко Вика не была так сурова. Она назвала его просто самым заурядным и обычным певцом, отметив, правда, что композицию «День Победы» тому исполнять не следовало.
«Это моя песня! Может быть, потому что моя фамилия Жукова — по деду, по отцу. Может быть, потому что отец Георгий, может, потому что я Виктория. Но я эту песню чувствую каждой клеточкой своей души. "День Победы" я лучше всех пою. И уж конечно лучше Лещенко», — заключила Вика Цыганова.
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Александр Бойцов