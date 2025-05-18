«Несколько дней вымаливал прощение»: Регина Тодоренко ушла от Влада Топалова в начале отношений

Влад Топалов и Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)
Регина Тодоренко ушла от Влада Топалова в начале отношений. На подкасте «Про это» артист признался, что чуть не потерял свою возлюбленную из-за алкоголя.
По словам Топалова, раньше он не знал чувства меры. Однажды после очередного мероприятия, на котором присутствовал брат Тодоренко, исполнитель проснулся в пустой квартире, где уже не было Регины.
Влад отметил, что в тот момент он сразу понял, что мог расстроить избранницу своим поведением. После случившегося телеведущая какое-то время не отвечала на звонки артиста, однако позже все-таки решилась поговорить с ним.
В результате Тодоренко дала Топалову еще один шанс. После этого Влад бросил пить на два года.
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*Запрещен в РФ
Влад отметил, что в тот момент он сразу понял, что мог расстроить избранницу своим поведением. После случившегося телеведущая какое-то время не отвечала на звонки артиста, однако позже все-таки решилась поговорить с ним.
«Перешел черту... Я понимаю, что-то не то, уже начинаю догадываться, потому что нет вещей... И я несколько дней вымаливал прощение... Наконец-то она дала мне аудиенцию», — рассказал шоумен.
В результате Тодоренко дала Топалову еще один шанс. После этого Влад бросил пить на два года.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова