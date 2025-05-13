Регина Тодоренко о своем провале на шоу «Сокровища императора»: «Вопиющая несправедливость»

Актер Гела Месхи, прославившийся как в театре, так и в кино, 13 мая отмечает 39-летие. Но его имя давно ассоциируется не только с яркими ролями, но и с громким романом и не менее громким разводом с Екатериной Климовой. О том, как сейчас живет артист и кому принадлежит его сердце, расскажет «Радио 1».