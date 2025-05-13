Регина Тодоренко о своем провале на шоу «Сокровища императора»: «Вопиющая несправедливость»

Регина Тодоренко и Елена Чирва (Фото: Инстаграм* @reginatodorenko)
Телеведущая Регина Тодоренко расстроилась из-за поражения на шоу «Сокровища императора». Звезда рассчитывала задержаться на проекте, но зато убедилась, что выбрала в партнерши нужного человека.
Регина стала участницей проекта в шестом выпуске. Партнершей Тодоренко стала ее подруга, хореограф Елена Чирва. Девушки близки с детства.
В первый день Регина и Елена смогли недурно проявить себя, но во второй пришли к финишу последними. Подруги установили антирекорд сезона — они первые новенькие, которые тут же покинули шоу.
Супруга Влада Топалова прокомментировала свой провал. Тодоренко отметила, что уходить из проекта так скоро ей было грустно, зато она не разочаровалась в Чирве.
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В первый день Регина и Елена смогли недурно проявить себя, но во второй пришли к финишу последними. Подруги установили антирекорд сезона — они первые новенькие, которые тут же покинули шоу.
Супруга Влада Топалова прокомментировала свой провал. Тодоренко отметила, что уходить из проекта так скоро ей было грустно, зато она не разочаровалась в Чирве.
«Вопиющая несправедливость лишать двух матерей удовольствия поучаствовать в проекте. А ведь мы же с Еленой летели в Китай отдохнуть. Конечно, нам было грустно так быстро покинуть проект: эффектно появились, были в числе лидеров и стремительно вылетели. Но эти несколько дней были классные! И я в очередной раз убедилась, что с выбором друзей у меня в жизни всё в порядке», — откровенничала телеведущая в личном блоге.
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Ольга Енгалычева