Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Регина Тодоренко о своем провале на шоу «Сокровища императора»: «Вопиющая несправедливость»

Регина Тодоренко о своем провале на шоу «Сокровища императора»: «Вопиющая несправедливость»

Регина Тодоренко расстроена провалом на шоу «Сокровища императора»
Регина Тодоренко и Елена Чирва (Фото: Инстаграм* @reginatodorenko)

Регина Тодоренко и Елена Чирва (Фото: Инстаграм* @reginatodorenko)

Телеведущая Регина Тодоренко расстроилась из-за поражения на шоу «Сокровища императора». Звезда рассчитывала задержаться на проекте, но зато убедилась, что выбрала в партнерши нужного человека.
Регина стала участницей проекта в шестом выпуске. Партнершей Тодоренко стала ее подруга, хореограф Елена Чирва. Девушки близки с детства.

В первый день Регина и Елена смогли недурно проявить себя, но во второй пришли к финишу последними. Подруги установили антирекорд сезона — они первые новенькие, которые тут же покинули шоу.

Супруга Влада Топалова прокомментировала свой провал. Тодоренко отметила, что уходить из проекта так скоро ей было грустно, зато она не разочаровалась в Чирве.

«Вопиющая несправедливость лишать двух матерей удовольствия поучаствовать в проекте. А ведь мы же с Еленой летели в Китай отдохнуть. Конечно, нам было грустно так быстро покинуть проект: эффектно появились, были в числе лидеров и стремительно вылетели. Но эти несколько дней были классные! И я в очередной раз убедилась, что с выбором друзей у меня в жизни всё в порядке», — откровенничала телеведущая в личном блоге.

Читайте также:

Агата Муцениеце опубликовала видео из спортзала на фоне слухов о третьей беременности

Павел Прилучный не сможет запретить сыну от Агаты Муцениеце присутствовать на свадьбе мамы

Актрису из фильма «Лед-3» Марину Денисову экстренно доставили в больницу

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#шоу
#проект
#китай
#селебрити
«Верх цинизма»: Водонаева осудила Брутян за видео с сыном Прилучного от Муцениеце
Алёна Водонаева назвала цинизмом видео Брутян с сыном Муцениеце
13 мая 2025, 16:24

Зепюр Брутян и Павел Прилучный с сыном Тимофеем (фото: Instagram* @bugevuge)

Телезвезда Алёна Водонаева осудила актрису Зепюр Брутян за видео с сыном Агаты Муцениеце. ​Об этом пишет издание VOICE в своём Telegram-канале.
Напомним, что 12-летний Тимофей принял решение остаться с отцом Павлом Прилучным и его новой женой после развода родителей.

«Когда идут суды, а мальчик не общается с родной матерью публиковать такое – вверх цинизма и отсутствие милосердия», – заявила модель.
Водонаева также обратилась к своим подписчицам и спросила, как бы они отнеслись к ситуации, если бы их ребёнка «показушно водила за руку» новая избранница бывшего супруга, с которым по-прежнему остаются неразрешённые ситуации.

Читайте также:

Зепюр Брутян показала, как трогательно к ней относится сын Агаты Муцениеце

Зепюр Брутян и Павел Прилучный отпраздновали годовщину свадьбы в Таиланде

Брутян показала, как её двухлетний сын от Прилучного говорит на разных языках

*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
#мальчик
#сын
#родители
#развод
#семья
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отменила помолвку? Дочь Александра Малинина сняла кольцо перед свадьбой и перестала появляться на публике с женихом
Дочь Александра Малинина сняла кольцо и перестала выходить в свет с женихом
13 мая 2025, 15:55

Александр и Устинья Малинины (фото: Telegram @ustinya_malinina)

Дочь Александра Малинина Устинья намекнула поклонникам на разрыв помолвки. Несколько месяцев девушка не выходит в свет с женихом, а недавно и вовсе сняла кольцо с безымянного пальца.
В 2023 году стало известно о том, что Устинье сделал предложение руки и сердца британец по имени Зак. Торжество планировали провести после того, как девушка получит диплом. Летом прошлого года дочь музыканта окончила Королевский колледж музыки в Лондоне и перестала упоминать об избраннике.

Пользователи соцсетей также заметили, что девушка не поздравила Зака с Днём святого Валентина, а также никак не прокомментировала годовщину их знакомства.

Очередным поводом для обсуждений стало то, что Устинья перестала носить кольцо, подаренное женихом.

При этом он не делала никаких заявлений о расставании.

Читайте также:

Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева показала нового возлюбленного после срыва помолвки – фото

Николай Сердюков рассказал о подготовке к свадьбе с Ксенией Бородиной: «Приходим в форму»

Возлюбленная Тимати откровенно рассказала о проблемах во время беременности
#колледж
#пользователи
#диплом
#девушка
#свадьба
#отношения
#певец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Интимные танцы с Бузовой: вскрылась истинная причина развода Михаила Галустяна. Кто его тайная любовница?
13 мая 2025, 15:51

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)

История Михаила Галустяна и Виктории казалась воплощением настоящей любви. Они познакомились в 2003 году на вечеринке в Краснодаре — ему было 23, ей только исполнилось 17. Через четыре года они поженились, устроив две свадьбы: одну — в Москве, другую — на родине, в Армении, с соблюдением всех традиций. Этот союз, начавшийся с громкой любви и красивых жестов, длился 18 лет. Подробнее в материале «Радио 1».

Семья


Виктория посвятила себя семье, став надежным тылом для Михаила, чей карьерный путь с каждым годом становился все насыщеннее: от КВН и «Нашей Russia» до продюсирования собственного кинопроизводства. Актёр не скрывал, что именно такой роли он и хотел для супруги — хозяйки, матери, хранительницы домашнего очага. Вместе они вырастили двух дочерей — Эстеллу и Элину, и, судя по соцсетям и редким интервью, жили в атмосфере любви и взаимопонимания.

Михаил Галустян и Виктория Штефанец (Галустян) (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)

Развод


Однако в апреле 2025 года стало известно, что пара официально развелась. Хотя развод состоялся еще в прошлом году, долгое время они не выносили эту информацию в публичное пространство. Причиной расставания были названы «разные этапы жизни». О скандалах, упрёках или громких обвинениях речи не было. Галустян написал в блоге, что они с Викторией расстались мирно и с благодарностью друг к другу. По его словам, развод — это не трагедия, а естественный этап, за которым может последовать личный рост и новые горизонты.

«Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях», — написал мужчина.

Несмотря на внешнюю идиллию, в последние годы в семье происходили перемены. Михаил всё больше времени проводил на съёмках и в проектах, практически без отдыха. Виктория же занялась собственным делом — развитием бьюти-бизнеса. Возможно, именно различие в приоритетах и образе жизни стало той тихой трещиной, которая со временем переросла в пропасть.

Михаил Галустян и Виктория Штефанец (Галустян) с дочками (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)

Слухи


Развод вызвал волну обсуждений в соцсетях. Одни поддерживали бывших супругов, другие гадали: действительно ли всё было так мирно? Подогревали интерес и слухи, всплывшие ещё до официального заявления. Центральной фигурой этих домыслов стала певица и телеведущая Ольга Бузова.

СМИ и блогеры давно обращали внимание на близость Галустяна и Бузовой. Они не раз появлялись вместе на проектах — от шоу «Звезды в Африке» до музыкальных клипов. Особенно резонансным стало видео со съёмок, где они танцуют откровенно и, по мнению зрителей, даже чересчур интимно. Появились слухи, что между коллегами завязались не только профессиональные отношения. Один из самых обсуждаемых эпизодов — летняя вечеринка в Сочи, где, по словам очевидцев, Галустян якобы вёл себя слишком вольно по отношению к Бузовой. Впрочем, ни подтверждений, ни опровержений этим разговорам не последовало.

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Дополнительный интерес вызвало и то, что Виктория никак не отреагировала на общественный ажиотаж. Ни в момент появления слухов, ни после развода она не выступила с заявлениями. Молчание лишь добавило загадочности в и без того насыщенную информационную повестку.

Так завершилась одна из самых, казалось бы, прочных историй любви российского шоу-бизнеса. Что стало истинной причиной развода — плотный график, личностный рост, или же возможный роман на стороне — остаётся только гадать.

Читайте также:

Брутян показала, как её двухлетний сын от Прилучного говорит на разных языках

«Дразнили, пальцем показывали»: четырёхлетнюю внучку Пугачёвой травят из-за родства с певицей

От рака скончался актер фильма «Убийцы цветочной луны» Сэмюэл Френч

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#актёр
#певица
#сми
#развод
#супруги
#звёзды
#мужчина
#отношения
#квн
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Леонид Агутин прокомментировал слухи о молодой любовнице: «Было всякое»
Леонид Агутин заявил, что очень дорожит отношениями с Анжеликой Варум
13 мая 2025, 15:50

Леонид Агутин (Фото: Инстаграм* @agutinleonid)

Певец Леонид Агутин прокомментировал слухи о молодой любовнице.
Исполнитель хита «На сиреневой луне» стал гостем на шоу Басты, где его расспрашивали о личной жизни и карьере. В том числе у Агутина спросили о любовнице, которую он мог завести, пока его жена Анжелика Варум пребывает в другой стране.

«Мы с женой живём 27 лет. За это время было всякое. Но мы умудрились сохранить любовь, уважение и нежность в наших отношениях. И я ими очень дорожу», — обратил внимание Агутин.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл, сколько зарабатывает певец Леонид Агутин за одно частное выступление. Он отметил, что услуги певца стоят от 3 до 3,5 млн рублей. Продюсер добавил, что в райдер артиста входят французское или итальянское вино и шотландский виски. Тажке Агутин требует обеспечить ему люксовый номер в отеле, где будет обеспечена полная темнота.

Читайте также:

Регина Тодоренко о своем провале на шоу «Сокровища императора»: «Вопиющая несправедливость»

Агата Муцениеце опубликовала видео из спортзала на фоне слухов о третьей беременности

Павел Прилучный не сможет запретить сыну от Агаты Муцениеце присутствовать на свадьбе мамы

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#певец
#супруги
#любовь
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Изменил Климовой, ударил девушку и закрутил роман с Бородиной? Геле Месхи 39 лет, как сейчас живет звезда «Сына отца народов»
13 мая 2025, 15:20

Екатерина Климова и Гела Месхи (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Актер Гела Месхи, прославившийся как в театре, так и в кино, 13 мая отмечает 39-летие. Но его имя давно ассоциируется не только с яркими ролями, но и с громким романом и не менее громким разводом с Екатериной Климовой. О том, как сейчас живет артист и кому принадлежит его сердце, расскажет «Радио 1».

Биография Гела Меси: от футбола к сцене


Гела Месхи родился в Москве, в семье инженера и сотрудницы ЖЭКа. Его отец был фанатом бразильского футбола и даже хотел назвать сына Роке Жуниором. Но мама настояла на имени Гела.

Будущий артист рос непоседливым школьником, отличником не был, но к 9 классу начал задумываться о будущем. Учительница литературы посоветовала ему попробовать себя в театре-студии — и он пошел в театральную студию Спесивцева.

Позже он поступал в ГИТИС, ВГИК и, наконец, Школа-студия МХАТ, где Месхи нашел своего наставника в лице Константина Райкина.

Роль, после которой он поверил в себя


Первым настоящим успехом стала роль в фильме Юрия Кары «Гамлет. XXI век». Кара дал ему классический монолог «Быть или не быть», а затем попросил исполнить его в стиле Высоцкого.

«Начал читать — потихоньку, медленно, чуть ли ни шепотом. И в какой-то момент, на какую-то фразу меня это зацепило буквально до слез. А Кара тихо сказал: "Хорошо, молодец, мне понравилось. А теперь попробуй как Высоцкий". После этого я поверил в себя. И главное — он в меня поверил», — рассказывал артист.

Фильм встретили неоднозначно, но на фестивале «Амурская осень» Гела получил награду за лучшую мужскую роль.

Фото: кадр из фильма «Гамлет. XXI век».

Телевидение, скепсис и культовые сериалы


В дальнейшем артист отметился участием в фильмах «Взрослая дочь, или Тест на…» и «Комедианты».

«У неё был миллион мужчин»: бывший муж Ирины Салтыковой раскрыл интимную правду о браке с певицей. Как жила солистка «Миража»
«У неё был миллион мужчин»: бывший муж Ирины Салтыковой раскрыл интимную правду о браке с певицей. Как жила солистка «Миража»

Широкую известность Месхи принес телесериал «Физика или химия», где он исполнил роль школьника Алекса Вайнштейна, влюбленного в преподавательницу. Несмотря на успех, сам актер с осторожностью относился к телевизионным проектам, считая их скорее коммерческими, чем творческими — по его мнению, они способствуют выгоранию и служат лишь средством быстрой популярности.

«Сын отца народов»: триумф и испытания


Настоящий творческий прорыв Месхи случился с главной ролью в фильме «Сын отца народов», рассказывающем о трагической судьбе Василия Сталина. По словам актера, работа над проектом стала настоящим испытанием: от стресса и внутренних переживаний он набрал 10 килограммов.

«Кроме того, режиссер не раз ставил передо мной, казалось бы, невыполнимые задачи. Я впервые сел за руль автомобиля, а у меня тогда даже прав не было. Но благодаря консультанту по вождению я справился», — вспоминал актер.

Гела Месхи (фото: кадр из фильма «Сын отца народов»)

Судьбоносная встреча Месхи и Климовой: история любви


О личной жизни актера долгое время ничего не было известно, пока он не встретил Екатерину Климову. Актеры познакомились на съемках фильма «Волчье солнце». Ради неё он был готов на всё.

«Поработали вместе, разъехались по домам, и вдруг понял, что без этой женщины мне нет жизни. Делайте со мной что хотите: убивайте, казните, расстреливайте. Но пока ее не добьюсь, не остановлюсь. И нет ни одной причины, по которой мы не можем соединиться», — признавался артист.

Разница в возрасте, трое детей и два развода за плечами у Климовой его не пугали. Он считал: «Если любишь женщину — люби и всё, что с ней связано».

«Не понимаю, как можно обожать жену и, например, недолюбливать тещу? Она же родила твоего близкого человека. Катины дети — взрослые, не по годам умные. Это большая заслуга их мамы. Воспитать, вырастить таких ребят дорогого стоит», — отметил Гела.

Екатерина Климова и Гела Месхи (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Свадьба, рождение дочки и семейное счастье


Пара поженилась в июне 2015-го, а уже в сентябре на свет появилась их дочь Белла. Девочка с детства проявляла артистизм: фортепиано, танцы, кружок «Эрмитаж». Месхи с юмором отмечал, что актёрские гены дают о себе знать.

«Белла любит воображать, кокетничать, иногда включает актрису. От родительских генов нет спасения. Думаю, у нее есть все шансы пойти по нашим стопам, продолжить династию Климовых — Месхи. Если Белла выберет артистическую профессию, возражать не стану», — говорил актер.

Казалось, что их отношения идеальные. Гела с уверенностью называл Климову самой красивой женщиной России и делил с ней сцену и съемочную площадку.

«Мы вместе играем в антрепризе, работать с Катей легко. Договорились, что без нужды не станем лезть друг к другу на актерскую кухню. Очень люблю сниматься с ней в кино», — сказал он.

Разные графики и развод


Карьера Гелы Месхи продолжала стремительно развиваться. Он успешно исполнил роль Ивана Мишина в сериале «Черная кошка», а затем появился на экране в военной драме «Собибор» Константина Хабенского, где сыграл персонажа по имени Семен.

Екатерина Климова с дочкой Беллой (фото: Instagram* / klimova___ekaterina)

Вскоре актер всё чаще стал появляться в фильмах на военную тематику. Съёмочный график был настолько плотным, что, как признавался сам артист, времени на семью почти не оставалось.

«Мы востребованные актеры, графики почти не совпадают, — отмечал Гела. — Переношу разлуку болезненно, скучаю по дому, жене. Иногда хочется на все плюнуть, собрать вещи и увезти ее в теплые страны», — признавался он.

Несмотря на высокую занятость, Месхи в течение нескольких лет старался сохранить тепло в отношениях с супругой — устраивал романтические вечера, удивлял сюрпризами и уверял в интервью, что чувства в браке не угасли.
Однако напряжённые графики постепенно стали мешать семейной гармонии.

Осенью 2018 года поклонники заподозрили, что в отношениях пары произошел разлад: в соцсетях Гела опубликовал короткое и многозначительное сообщение — «Свобода… и только вперед».

Весной следующего года слухи только усилились. На открытии Московского международного кинофестиваля Екатерина Климова появилась одна, без кольца на безымянном пальце. Уже в мае 2019-го стало известно: Екатерина подала на развод.

Месхи изменил Климовой: правда или ложь?


В медиапространстве тут же появились догадки о причинах расставания, и основной версией стали разговоры о возможной измене. Как оказалось, на том же фестивале был замечен и сам Месхи — но в компании не супруги, а актрисы Катрин Асси. Однако и она, и сам Гела утверждали — никаких романтических отношений не было.

«Я его терпела»: какой на самом деле была жизнь Нины Гребешковой с Гайдаем и кому достанется многомиллионное наследство актрисы
«Я его терпела»: какой на самом деле была жизнь Нины Гребешковой с Гайдаем и кому достанется многомиллионное наследство актрисы

Развод актеров прошёл мирно и без скандалов. Бывшие супруги сохранили теплые отношения ради Беллы.

Екатерина Климова (фото: Instagram* / klimova___ekaterina)

«Мы взрослые люди, и у нас все хорошо и прекрасно», — коротко прокомментировал Месхи.

Новые романы и скандалы


Месхи приписывали романы с Агатой Муцениеце и Ксенией Бородиной.

«Я спокойно отношусь к этому. В моих мозгах сейчас только профессия — она мне и жена, и любовница. У меня такой возраст, когда нужно переходить в другую квалификацию, что я, в принципе, и делаю. Например, похудел. Голливудские актеры всегда перевоплощаются: толстеют, худеют, меняют кардинально образы. Играть все время смазливое лицо — не мое», — признавался актер.

Однако в 2022 году появилась информация о возможных отношениях Месхи с баскетболисткой Анной Соколовой. История закончилась скандалом: Анна заявила об инциденте с насилием, который, впрочем, позже сама же и опровергла.

«Она мне позвонила и рассказала, что Месхи выпил, потом стал очень нервозным и толкнул ее. Толкнул очень сильно. Она повалилась на пол, и, когда падала, рукой зацепилась об угол стола. Хлынула кровь, после чего ее повезли в скорую», — рассказал друг спортсменки Михаил Игнатов в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.

Климова же вступилась за бывшего мужа и не поверила слухам.

В декабре 2023 года Гела опубликовал романтичное фото с Натальей Земцовой, подтвердив их отношения. Подписчики отреагировали позитивно и выразили надежду, что этот союз окажется прочнее предыдущего.

Читайте также:

Дочь Филиппа Киркорова спародировала звездного папу: «Филипп, когда вы решились нарастить себе волосы и ногти?»

«Дело может дойти до развода»: что происходит в семье Глюкозы и в чем заподозрили ее супруга-бизнесмена

«Кликуха вертухайки на зоне»: Соседов высмеял псевдоним Клавы Коки

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#дети
#кино
#история
#актёр
#фильм
#профессия
#телевидение
#развод
#актеры
#артист
#карьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате