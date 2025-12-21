Несколько поколений вместе: певица Стоцкая показала семейный кадр
Анастасия Стоцкая порадовала подписчиков редким снимком из семейного архива.
В личном блоге певица опубликовала фотографию, на которой запечатлены сразу несколько поколений её семьи — родители, дети и близкие родственники.
Особенно внимание поклонников привлёк трогательный момент: Анастасия и её младшая дочь Вера позировали в одинаковых нарядах, подчеркнув тёплую и близкую связь между ними. В комментариях фанаты отметили, насколько гармонично и уютно выглядит эта семейная сцена.
Подобные публикации для Стоцкой — настоящая редкость. Артистка предпочитает не выносить личную жизнь на публику и крайне выборочно делится семейными моментами.
Напомним, Анастасия воспитывает двоих детей — 14-летнего сына Александра и 8-летнюю дочь Веру. Они родились в браке с бизнесменом Сергеем Абгаряном. Пара рассталась в 2019 году, при этом певица не раз подчёркивала, что старалась сохранить семью и сделать всё, чтобы развод прошёл спокойно и без публичных конфликтов.
