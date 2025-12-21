Григорий Лепс повысил гонорар за частные выступления до 12 миллионов рублей
Григорий Лепс повысил гонорары за частные выступления. По информации Telegram-канала SHOT, теперь артист запрашивает 12 миллионов рублей за выступление на мероприятиях.
В декабре график корпоративных концертов Лепса заполнен почти полностью, свободные даты практически отсутствуют.
В техническом райдере певца значатся перелёты бизнес-классом, а в отдельных случаях он требует предоставление частного самолёта. Помимо этого, организаторы выплачивают артисту суточные в размере 30 тысяч рублей.
Ранее Лепс сообщал о крупной покупке — он приобрёл дом для бывшей супруги в районе Рублёвки. Стоимость недвижимости составила около 300 миллионов рублей. Некоторые источники связывали перенос свадьбы певца с Авророй Кибой именно с этими расходами.
