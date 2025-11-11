«Несовершенство моей природы дало о себе знать»: певица Mary Gu отменяет концерты
Певица Mary Gu перенесла тур из-за потери голоса
Певица Mary Gu (настоящее имя — Мария Гусарова) объявила в соцсетях о переносе нескольких запланированных концертов из-за проблем с голосом.
32-летняя артистка рассказала поклонникам, что острый катаральный ларингит не позволяет ей продолжать тур по городам России.
«Друзья, мне неприятно сообщать вам плохие новости, но несовершенство моей человеческой природы дало о себе знать в самый неподходящий момент. В связи с тем, что состояние моего здоровья не позволяет на данный момент продолжить тур, мы вынуждены перенести ближайшие запланированные концерты на следующий год», — пояснила певица.Mary Gu выразила сожаление, что нарушила планы фанатов, и уточнила, что купленные билеты останутся действительными, а при невозможности посетить новые даты их можно вернуть в месте приобретения.