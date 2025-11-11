«Несовершенство моей природы дало о себе знать»: певица Mary Gu отменяет концерты

11 ноября 2025, 22:33

Певица Mary Gu перенесла тур из-за потери голоса

Mary Gu (Фото: Instagram* / @mary___gu)

Певица Mary Gu (настоящее имя — Мария Гусарова) объявила в соцсетях о переносе нескольких запланированных концертов из-за проблем с голосом.





32-летняя артистка рассказала поклонникам, что острый катаральный ларингит не позволяет ей продолжать тур по городам России.





«Друзья, мне неприятно сообщать вам плохие новости, но несовершенство моей человеческой природы дало о себе знать в самый неподходящий момент. В связи с тем, что состояние моего здоровья не позволяет на данный момент продолжить тур, мы вынуждены перенести ближайшие запланированные концерты на следующий год», — пояснила певица.