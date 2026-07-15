«В дурку»: В Госдуме потребовали изолировать солиста «Три дня дождя» от общества

15 июля 2026, 18:29

Депутат Милонов призвал изолировать лидера «Три дня дождя» для лечения

Глеб Викторов (Фото: Instagram* @every_day_rain)

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал поведение фронтмена группы «Три дня дождя» Глеба Викторова на концерте в Екатеринбурге. Парламентарий заявил, что состояние артиста напоминает острую форму шизофрении.





Поводом для заявлений стало видео с екатеринбургского концерта, где Викторов выглядел неадекватно и выкрикивал политические лозунги. В разговоре с «Абзацем» Милонов призвал срочно поместить артиста в государственный реабилитационный центр, а не в частные клиники, которые он назвал мошенническими.

«Лет на пять можно его на реабилитацию определить. Его состояние сравнимо с состоянием человека с острой формой шизофрении, когда он опасен для себя и для окружающих. Явно, что человек с таким поведением страдает крайне социально опасными формами. Поэтому я бы его всё-таки в дурку бы государственную определил. Там бы его подлечили нормально, не как в этих рехабах», — отметил парламентарий.