«В дурку»: В Госдуме потребовали изолировать солиста «Три дня дождя» от общества
Депутат Милонов призвал изолировать лидера «Три дня дождя» для лечения
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал поведение фронтмена группы «Три дня дождя» Глеба Викторова на концерте в Екатеринбурге. Парламентарий заявил, что состояние артиста напоминает острую форму шизофрении.
Поводом для заявлений стало видео с екатеринбургского концерта, где Викторов выглядел неадекватно и выкрикивал политические лозунги. В разговоре с «Абзацем» Милонов призвал срочно поместить артиста в государственный реабилитационный центр, а не в частные клиники, которые он назвал мошенническими.
«Лет на пять можно его на реабилитацию определить. Его состояние сравнимо с состоянием человека с острой формой шизофрении, когда он опасен для себя и для окружающих. Явно, что человек с таким поведением страдает крайне социально опасными формами. Поэтому я бы его всё-таки в дурку бы государственную определил. Там бы его подлечили нормально, не как в этих рехабах», — отметил парламентарий.Депутат допустил, что после терапии певец вряд ли вернётся на сцену, но творчество может помочь в реабилитации.