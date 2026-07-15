«Зажрались»: Олег Газманов раскрыл правду о своём роскошном райдере

15 июля 2026, 18:54

Певец Олег Газманов назвал свой гастрольный райдер скромным

Олег Газманов (Фото: Telegram @gazmanovOG)

Народный артист России Олег Газманов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» назвал свой райдер скромным и лишённым излишеств.





В беседе с Пятым каналом певец сообщил, что недавно увлёкся падел-теннисом и теперь включает в список пожеланий к организаторам возможность сыграть партию перед выступлением. Кроме того, артист упомянул, что в летнее время просит предоставлять велосипед.



Такая просьба позволяет ему поддерживать форму, знакомиться с городами и при этом избегать излишнего внимания со стороны публики. Комментируя сообщения в СМИ и соцсетях о «роскошных» требованиях, Газманов с иронией отметил, что его реальные запросы весьма умеренны.

«Пишут, что Газманов требует самую лучшую гостиницу, хорошую машину. Потом тролли говорят: «Музыканты зажрались». А по еде я весьма спокойно отношусь. Иногда заказываю сало. Люблю покушать сало с хлебом», — заявил артист.