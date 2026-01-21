«Нет ни туалетов, ни связи»: Клава Кока ответила на критику из-за нового клипа
Клава Кока возмутилась обвинениями в использовании ИИ
Клава Кока столкнулась с волной критики после выхода нового клипа. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Часть зрителей заподозрила певицу в использовании искусственного интеллекта, однако артистка резко опровергла эти обвинения и рассказала, в каких условиях проходили съёмки.
По словам Клавы, ради эффектных кадров ей вместе с командой пришлось отправиться в экстремальное путешествие и работать в суровой погоде, рискуя безопасностью.
«Шесть часов полет до Иркутска, ещё шесть часов на машине до Ольхона, ещё час на пароме, ради льда, который в декабре ещё не встал, и мы рискуем провалиться! Нейросеть? На улице -25, на мне пять слоев термобелья, нет ни туалетов, ни связи!», — поделилась Кока.Певица также добавила, что команда самостоятельно расчищала снег ради нужного кадра, а на съёмках им приходилось буквально «договариваться» с дикой природой — лисами и волками.