«Нет ни туалетов, ни связи»: Клава Кока ответила на критику из-за нового клипа

21 января 2026, 12:59

Клава Кока возмутилась обвинениями в использовании ИИ

Клава Кока (Фото: Instagram* / @klavacoca)

Клава Кока столкнулась с волной критики после выхода нового клипа. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Часть зрителей заподозрила певицу в использовании искусственного интеллекта, однако артистка резко опровергла эти обвинения и рассказала, в каких условиях проходили съёмки.



По словам Клавы, ради эффектных кадров ей вместе с командой пришлось отправиться в экстремальное путешествие и работать в суровой погоде, рискуя безопасностью.



