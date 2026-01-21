«Я за неё очень переживаю»: Отар Кушанашвили высказался о судьбе Анастасии Волочковой

21 января 2026, 12:34

Отар Кушанашвили дал откровенный совет Анастасии Волочковой

Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* / @otar.kushanashvili)

Отар Кушанашвили лично посетил юбилей Анастасии Волочковой и поздравил балерину с 50-летием. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Ведущий отметил, что считает её светлым и по-настоящему одарённым человеком, и не стал скрывать своего беспокойства за её судьбу.



По словам Кушанашвили, далеко не каждый способен выдержать тот уровень давления, с которым Волочкова сталкивается на протяжении многих лет. Он подчеркнул, что для неё особенно важно сохранить внутреннюю ценность и не распыляться на внешние раздражители.





«Люди редко выдерживают такой пресс давления. Самая главная проблема для Насти — сохранить ценность натуры. Она всё время хочет доказать, что её жизнь самая яркая, насыщенная… Я, как любящий её человек, говорю: "Перестань отвлекаться на общение с социумом, который тебя не принимает, сосредоточься на себе". Я очень переживаю за неё, она же была очень одарённой, сверходарённой! И что потом произошло?! Вот это неправильно выбранная стезя!», — заявил Кушанашвили.