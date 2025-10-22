«Нет номера»: В Новосибирске музыкант из ОАЭ получил штраф во время съёмок клипа
В Новосибирске музыкант из ОАЭ получил штраф за автомобиль без номеров
В Новосибирске артист из ОАЭ Cash Explorer получил штраф от полиции во время съёмок клипа.
В беседе с журналистом «Om1 Новосибирск» Cash Explorer пояснил, что инцидент произошёл на одной из локаций. По его словам, группа снимала клип, когда кто-то вызвал полицию.
«Вызвали полицию, те в свою очередь выписали штраф за езду без номеров… Хотя машина просто стояла без номера, не двигалась. Я думал, так можно тут, не езда ведь — просто стояли, ждали съёмку, хотели снять со всех авто таблички для кадра», — пояснил музыкант.Артист подтвердил, что штраф выписали на его имя, и он его ещё не оплатил. Cash Explorer рассказал, что приехал в Новосибирск, так как родился и вырос в Сибири, чтобы снять клип о своих корнях для русскоязычной аудитории. На съёмках работают спортсмены, бизнесмены и другие участники.