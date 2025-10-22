Стали известны подробности о здоровье Анатолия Мукасея

22 октября 2025, 13:01

Светлана Дружинина опровергла слухи о госпитализации своего мужа Мукасея

Анатолий Мукасей и Светлана Дружинина (Фото: Instagram* @sdruzhinina_official)

Народная артистка России Светлана Дружинина прокомментировала информацию о госпитализации своего супруга, Анатолия Мукасея.





В беседе с «NEWS.ru» Дружинина категорически опровергла эти слухи. Она заявила, что сообщения в СМИ не соответствуют действительности.

«Вы, [СМИ], несёте какую-то чушь. Мы с мужем чувствуем себя хорошо. Никто никого не госпитализировал», — высказалась артистка.