Стали известны подробности о здоровье Анатолия Мукасея
Светлана Дружинина опровергла слухи о госпитализации своего мужа Мукасея
Народная артистка России Светлана Дружинина прокомментировала информацию о госпитализации своего супруга, Анатолия Мукасея.
В беседе с «NEWS.ru» Дружинина категорически опровергла эти слухи. Она заявила, что сообщения в СМИ не соответствуют действительности.
«Вы, [СМИ], несёте какую-то чушь. Мы с мужем чувствуем себя хорошо. Никто никого не госпитализировал», — высказалась артистка.Анатолий Мукасей — советский и российский кинооператор. Он работал с разными режиссёрами и снял такие известные фильмы, как «Чучело», «Берегись автомобиля» и «Большая перемена».
Информацию о госпитализации Анатолия Мукасея ранее распространил телеканал РЕН ТВ. Сообщалось, что оператору стало плохо дома, он потерял сознание, после чего его доставили в одну из московских больниц.