Стали известны подробности о здоровье Анатолия Мукасея

Светлана Дружинина опровергла слухи о госпитализации своего мужа Мукасея
Анатолий Мукасей и Светлана Дружинина (Фото: Instagram* @sdruzhinina_official)

Народная артистка России Светлана Дружинина прокомментировала информацию о госпитализации своего супруга, Анатолия Мукасея.



В беседе с «NEWS.ru» Дружинина категорически опровергла эти слухи. Она заявила, что сообщения в СМИ не соответствуют действительности.

«Вы, [СМИ], несёте какую-то чушь. Мы с мужем чувствуем себя хорошо. Никто никого не госпитализировал», — высказалась артистка.
Анатолий Мукасей — советский и российский кинооператор. Он работал с разными режиссёрами и снял такие известные фильмы, как «Чучело», «Берегись автомобиля» и «Большая перемена».

Информацию о госпитализации Анатолия Мукасея ранее распространил телеканал РЕН ТВ. Сообщалось, что оператору стало плохо дома, он потерял сознание, после чего его доставили в одну из московских больниц.

Ольга Щелокова

