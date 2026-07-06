Юлия Меньшова показала архивное фото родителей в годовщину смерти отца
В День памяти отца, режиссёра Владимира Меньшова, Юлия Меньшова поделилась архивным снимком родителей и трогательной историей из мемуаров Веры Алентовой. Пост есть в телеграм ведущей.
Воспоминание относится к забавному эпизоду на кинофестивале в Испании: узнав, как на испанский перевели название его фильма «Любовь и голуби», Меньшов не растерялся. Он настоял, чтобы сотрудник отеля, который его успокаивал, лично переводил картину для зрителей.
В течение двух суток они, забыв про сиесту, вместе подбирали точные эквиваленты русским шуткам. В итоге ленту признали лучшей комедией фестиваля, а Меньшов получил «Золотую ладью».
Владимир Меньшов ушёл из жизни 5 июля 2021-ого от осложнений после коронавируса. Его супруга, Вера Алентова, скончалась в декабре 2025 года — остановка сердца произошла прямо во время церемонии прощания с коллегой. Юлия Меньшова тогда отметила, что мама ушла легко, так, как всегда мечтала, — не став обузой для близких.
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