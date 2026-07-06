Юлия Меньшова показала архивное фото родителей в годовщину смерти отца

06 июля 2026, 19:27

Юлия Меньшова опубликовала архивный снимок родителей в годовщину смерти отца

Юлия Меньшова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

В День памяти отца, режиссёра Владимира Меньшова, Юлия Меньшова поделилась архивным снимком родителей и трогательной историей из мемуаров Веры Алентовой. Пост есть в телеграм ведущей.