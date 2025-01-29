«Нет смысла скрывать»: Даня Милохин рассказал об отношениях с Викторией Медведевой

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В 2022 году «во всех утюгах страны» гремело шоу «Ледниковый период. Снова вместе». Одной из самых ярких пар проекта был дуэт Евгении Медведевой Дани Милохина.
Их выступления были настолько органичными, отличались такой нежностью и страстью, что зрители заподозрили, что пру связывают романтические отношения и за пределами льда, напоминает издание StarHit. Сами звёзды, впрочем, шутили, что их заставляет целоваться строгий тренер Илья Авербух ради «достоверности номера».
Наконец в шоу «Правда за деньги» блогер решил больше не скрывать от общественности свой роман с фигуристкой. На прямой вопрос о том, был ли у них отношения вне льда, он ответил однозначно утвердительно.
Стоит отметить, что Даня бросил Евгению в разгар проекта, на полпути к финалу.
Ему экстренно нашли замену в лице звезды фильма «Серебряные коньки» Фёдора Федотова. С ним фигуристка «докатала» до конца шоу.
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Наконец в шоу «Правда за деньги» блогер решил больше не скрывать от общественности свой роман с фигуристкой. На прямой вопрос о том, был ли у них отношения вне льда, он ответил однозначно утвердительно.
«Я подумал… Нет смысла скрывать. Если я скажу неправду, вы поймете», — поделился Милохин.
Стоит отметить, что Даня бросил Евгению в разгар проекта, на полпути к финалу.
«Мы потренировались, попрощались, я поехала домой спать. Проснулась, собралась на тренировку, и тут мне позвонили и сообщили, что Даня улетел из страны, что он устал, хочет отдохнуть и вряд ли вернется», — рассказывала тогда Медведева.
Ему экстренно нашли замену в лице звезды фильма «Серебряные коньки» Фёдора Федотова. С ним фигуристка «докатала» до конца шоу.
«Я ни разу не слышала от Феди, что он устал. Федор Федотов — мой герой вообще!» — восхищалась Медведева новым партнером по проекту.
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Александр Бойцов