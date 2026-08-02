«Нет желания и времени»: Стас Пьеха ответил хейтерам, раскритиковавшим его форму
Стас Пьеха заявил, что сейчас не стремится к идеальному телу ради соцсетей
Стас Пьеха неожиданно столкнулся с критикой после публикации видео с тренировкой. Артист показал, как выполняет отжимания, однако некоторые подписчики обратили внимание не на спортивные достижения певца, а на его внешний вид, заявив, что он якобы находится «не в лучшей форме».
Пьеха решил не оставлять комментарии без ответа и записал обращение к критикам. Певец объяснил, что сейчас его приоритет — не идеальная картинка для соцсетей, а развитие силы и выносливости.
«Был на 8–9 тренировках за лето, неплохо растёт сила и выносливость, жру, сколько хочу… Задача — набрать силовые для возвращения на борьбу», — рассказал артист.По словам Стаса, он уже неоднократно проходил периоды жёстких ограничений и сушки, однако сейчас не видит смысла изнурять себя ради фотографий и одобрения в интернете.
«Сушиться или морить себя голодом ради картинки в сети — уже нет желания и времени. Делал это много раз, если будет такая нужда — за месяц мутирую в злого сухаря на дефиците. А пока 90 кг нормального летнего человека в 45 лет», — заявил Пьеха.Певец подчеркнул, что сейчас работает над физической формой именно для возвращения в борьбу. По его словам, ему важнее функциональность, сила и здоровье, чем выраженный рельеф мышц ради социальных сетей.
Артист также дал понять, что больше не хочет подстраиваться под ожидания аудитории и выбирает более комфортный подход к тренировкам и питанию.