«Нет желания и времени»: Стас Пьеха ответил хейтерам, раскритиковавшим его форму

02 августа 2026, 14:48

Стас Пьеха заявил, что сейчас не стремится к идеальному телу ради соцсетей

Стас Пьеха (Фото: Instagram* / @wolfieha)

Стас Пьеха неожиданно столкнулся с критикой после публикации видео с тренировкой. Артист показал, как выполняет отжимания, однако некоторые подписчики обратили внимание не на спортивные достижения певца, а на его внешний вид, заявив, что он якобы находится «не в лучшей форме».





Пьеха решил не оставлять комментарии без ответа и записал обращение к критикам. Певец объяснил, что сейчас его приоритет — не идеальная картинка для соцсетей, а развитие силы и выносливости.





«Был на 8–9 тренировках за лето, неплохо растёт сила и выносливость, жру, сколько хочу… Задача — набрать силовые для возвращения на борьбу», — рассказал артист.

