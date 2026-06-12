Звезде «Великолепного века» может грозить до десяти лет тюрьмы из-за наркотиков

12 июня 2026, 01:14

Юрист Полат: Актрисе «Великолепного века» Берен Саат может грозить десять лет тюрьмы

Берен Саат (Фото: Instagram* @berenn_saat)

Задержанным в Турции знаменитостям, в числе которых — актриса сериала «Великолепный век» Берен Саат, может грозить до десяти лет тюрьмы. Об этом РИА Новости сообщила юрист Айшегюль Полат.