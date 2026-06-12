Звезде «Великолепного века» может грозить до десяти лет тюрьмы из-за наркотиков
Задержанным в Турции знаменитостям, в числе которых — актриса сериала «Великолепный век» Берен Саат, может грозить до десяти лет тюрьмы. Об этом РИА Новости сообщила юрист Айшегюль Полат.
Напомним, что в четверг полиция провела в Стамбуле антинаркотический рейд и задержала 22 известные личности. В их числе оказались победительница конкурса «Мисс Турция-1999» Айше Хатун Онал, актриса Берен Саат (сыгравшая в сериале «Великолепный век. Империя Кесем»), её супруг Кенан Доулу и его брат-композитор Озан, ранее работавший с певцом Тарканом. Знаменитости уже сдали образцы крови и волос на анализ.
По словам юриста, обвинение имеет право потребовать ареста только при положительном тесте и наличии улик — пока оснований для содержания звезд под стражей нет. За употребление наркотиков закон предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы, причём двухлетний срок может стать условным. За сбыт же грозит до десяти лет.
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