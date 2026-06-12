«Она меня отравила»: Леонид Якубович попал в реанимацию

12 июня 2026, 08:17

Леонид Якубович заявил, что его отравила участница шоу «Поле чудес»

Леонид Якубович (Фото: Instagram* @yakubovitch )

В эфир программы «Поле чудес» пришла участница из деревни, которая привезла с собой домашние угощения. Среди них оказались копчёные колбасы и другие продукты. Ведущий Леонид Якубович в беседе с «Телепрограммой» сообщил, что эта женщина его отравила.





80-летнему телеведущему потребовалась госпитализация. Мужчина рассказал, что участница достала толстую тетрадь и попросила передать привет всей деревне, иначе её «обратно не пустят». Якубович понял, что остановить её не получится, и решил использовать это время, чтобы поесть.

«Всё было замечательно, пока я не обнаружил какой-то странный вкус, кисловатый. Но надо понять, она трое суток ехала в поезде, в июле месяце. И после игры первой тройки я упал, потерял сознание», — расскзал Леонид Аркадьевич.