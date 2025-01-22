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Звезда «Солдат» Жидков отдыхает на Бали с возлюбленной и дочерью, которые почти ровесницы

Звезда «Солдат» Иван Жидков отдыхает на Бали с возлюбленной моложе его на 17 лет
Иван Жидков (Фото: соцсети)

Иван Жидков (Фото: соцсети)

Известный по фильму «Грозовые ворота» и сериалу «Солдаты» актёр Иван Жидков отдыхает на Бали со своими детьми. Недавно к ним присоединилась его возлюбленная актриса Мария Чередниченко.
Фотографиями с совместного отдыха артист поделился в своих социальных сетях. Судя по кадрам, ни дети, ни сам актёр не испытывают никакого дискомфорта от пребывания в компании молодой девушки. Пара перестала скрывать свои отношения с 2022 года. По словам Жидкова, Мария быстро нашла общий язык с его детьми. Что не удивительно: она младше 41-летнего актёра на 17 лет и по возрасту для его старшей дочери, тоже Марии, кстати, вполне подходит на роль старшей сестры или подруги.

Мария родилась в браке Ивана и его коллеги Татьяны Арнтгольц. Девочке/девушке 15 лет, в 2023 году она переехала жить к отцу, и мать, с которой актёр сохранил добрые отношения после развода в 2013 году, этому не препятствовала.



Сыну Степану сейчас семь лет. Он появился на свет в 2017 году, когда Иван жил в гражданском браке с моделью Лилией Соловьёвой. Через год после рождения ребёнка пара рассталась.

Жидков признаётся, что не прочь ещё раз стать отцом, но это будет только после того, как они создадут с Марией Чередниченко настоящую крепкую семью. Пока она не готова стать матерью.

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