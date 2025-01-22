Пётр Чернышёв уехал от неё в США, а молодой муж ушёл к другой: Как сейчас живёт Аниканова, её связь с супругом Заворотнюк

Мария Аниканова (Фото: кадр из фильма «Нюхач»)
Помните Марию Аниканову? Она часто появляется на телевидении, особенно в сериалах. Интересно, что в молодости актриса была фигуристкой и выступала на льду с мужем Анастасии Заворотнюк.
Однако у нее остались обиды на него. Каковы отношения между Марией Аникановой и Петром Чернышевым, и как сложилась личная жизнь этой успешной актрисы? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Унижения со стороны тренеровМария Аниканова выросла в семье, где спорт был на первом месте: отец — тренер, мама — спортивный врач. С раннего возраста ее жизнь была предопределена фигурным катанием, хотя выбор этот не был осознанным. Под давлением родителей Мария стала мастером спорта, но путь к успеху оказался тернистым. Она терпела унижения со стороны тренеров и испытывала постоянное давление, что привело к неоднократным попыткам покинуть спорт.
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Почему Марию Аниканову предал Петр Чернышев?Мария Аниканова оказалась на перепутье, когда судьба решила вмешаться в её жизнь. Вдруг, как гром среди ясного неба, пришла новость от её партнёра по фигурному катанию Петра Чернышева: он уезжает в США за своей возлюбленной. Это известие стало для Марии настоящим ударом. Чувство предательства и обиды охватило её, и она решила повесить коньки на гвоздь.
Пётр, уехавший за океан, добился успеха с новой партнёршей, но в сердце Марии осталась рана. Она покинула мир фигурного катания, который когда-то был её жизнью. Однако именно в этот момент, когда казалось, что всё потеряно, она начала открывать в себе новые грани — актёрский талант, который долгое время оставался скрытым.
Спустя годы их пути пересеклись вновь. Пётр пришёл к Марии с просьбой о прощении. Он осознал свою ошибку и искренне сожалел о том, как поступил.
Судьба порой подбрасывает нам неожиданные испытания, и именно они формируют наш характер. Мария Аниканова смогла превратить свою обиду в мотивацию, открыв двери в мир искусства. Таким образом, предательство одного человека стало катализатором для раскрытия её истинного потенциала.
Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH
Личные драмыИзвестная фигуристка и актриса, пережила не одну личную драму, каждая из которых оставила свой след на её судьбе. Первым ударом для неё стал развод с Евгением Платовым, её студенческим мужем. Этот брак, который продлился всего два года, закончился без взаимных претензий, когда Платов решил попытать счастье в Америке. Он позвал Марию с собой, но она не поехала, выбрав свой путь в жизни.
Вторым мужем Марии стал фигурист Илья Кулик. Несмотря на то что их отношения казались многообещающими, до ЗАГСа дело не дошло. Аниканова отправилась за любимым в Америку, но вскоре поняла, что её мечты о совместной жизни не совпадают с реальностью. Илья добивался успеха в спорте, а Мария рисковала стать скромной домохозяйкой. Осознав свою ценность, она решилась на непростой шаг — рассталась с Куликом и вернулась в Россию, чтобы продолжить свой творческий путь.
Третий избранник актрисы — Андрей Сипин — завоевал её сердце, несмотря на разницу в возрасте и его юный вид. Он даже попросил руки Марии у её отца. Однако, как это часто бывает в жизни, счастье оказалось недолгим. В семье родилась дочь Аглая, но идиллия быстро разрушилась: Андрей признался о своих чувствах к другой женщине и ушёл.
Мария тяжело переживала развод, но при этом осталась благодарной Сипину за его честность и мужество. Об отце своей дочери она всегда говорит с теплотой и уважением.
Выглядит великолепноСейчас Марии Аникановой 51 год, она выглядит великолепно, часто появляясь на публике. Актриса принимает участие в кино, в том числе в новом проекте Мирослава Малича «В ожидании чуда».
Кроме того, она занимается воспитанием своей дочери и активно участвует в поэтических флешмобах и мероприятиях в качестве хобби.
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