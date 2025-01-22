Роман с Авербухом, отъезд отца из России и материнство: личная жизнь Гребенщиковой на фоне слухов и семейных перемен

Алиса Гребенщикова (Фото: соцсети)
Давно не было новостей об Алисе Гребенщиковой. В медиа чаще обсуждают её скандального отца, который после событий февраля 2022 года с большой помпой эмигрировал в Великобританию.
Как это повлияло на жизнь актрисы, которая осталась в стране? Что известно о её личной жизни, учитывая, что она самостоятельно воспитывает сына? И как сейчас выглядит её ребёнок и чем он занимается? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Продолжает быть востребованнойАктриса Алиса Гребенщикова начала свою карьеру в кино в 1997 году и с тех пор снялась в около 80 фильмах. Она стала известной не только благодаря своим ролям, но и из-за знаменитого отца, который эмигрировал в Великобританию. Несмотря на это, Гребенщикова утверждает, что его статус и высказывания не повлияли на её карьеру — она продолжает быть востребованной и любимой в России.
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Носит фамилию материАлиса Гребенщикова участница проекта «Ледниковый период», запомнилась зрителям не только своими танцевальными успехами, включая бронзовую медаль в паре с Алексеем Тихоновым, но и бурной личной жизнью. В 2007 году её имя стало предметом обсуждений, когда в СМИ начали появляться слухи о её близких отношениях с наставником Ильей Авербухом. Параллельно с интенсивными тренировками у них возникло множество спекуляций о возможном романе.
После рождения сына Алексея, Алиса оказалась в центре внимания, поскольку на тот момент была в зарегистрированном браке с оператором и продюсером Сергеем Дандуряном. Несмотря на это, общественность стала приписывать отцовство именно Илье Авербуху. Этот слух активно муссировался, особенно когда отношения Гребенщиковой с Дандуряном начали ухудшаться, что в конечном итоге привело к расставанию.
Оставшись одна с маленьким ребенком, Алиса проявила невероятную силу духа и преодолела все трудности, которые встали на её пути. В то время как общественное мнение продолжало обсуждать её личную жизнь, Илья Авербух оставался молчаливым по поводу этих слухов. Со временем разговоры утихли, однако никаких подтверждений так и не было представлено.
Сегодня сын Алисы, Алексей Гребенщиков, уже стал подростком и носит фамилию своей матери.
Фото: iStock/Synthetic-Exposition
Не оказал негативного влиянияПоступок известного отца не оказал негативного влияния на карьеру Алисы Гребенщиковой. Она продолжает активно выступать на сцене МХАТ им. Горького, участвовать в литературных фестивалях, театральных постановках и сниматься в кино.
В ближайшее время ожидается выход нового фильма с её участием под названием «София. Я есмь». Актриса отметила, что у неё есть множество творческих планов, и каждый день расписан по минутам. Алиса всегда занята работой и не чувствует гнева соотечественников по поводу действий своего отца-непатриота.
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Уколы красотыАлисе Гребенщиковой 46 лет, судя по её внешнему виду, она не прибегает к пластической хирургии или уколам красоты. Актриса выглядит естественно и натурально, оставаясь преданной сцене.
В то же время её единственный сын, 16-летний Алексей, не проявляет интереса к театру и кино, предпочитая компьютеры и программирование. У него нет желания и амбиций выступать перед публикой, хотя ему всего лишь 16. Время покажет, как сложится его судьба. Тем не менее, в таланте Алисы нет никаких сомнений.
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