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Неудачные браки с актрисами и инфаркт: почему Юрий Беляев вынужден жить на скромную пенсию

Юрий Беляев (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Юрий Беляев (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Заслуженный артист РФ Юрий Беляев 35 лет служил в Театре на Таганке, пока его не попросили уволиться. Суд встал на его сторону, однако после всех разбирательств он отказался возвращаться в родной театр.
О карьере и личной жизни актёра, а также о том, почему он сейчас живёт только на пенсию, читайте в материале «Радио 1».

Несчастный случай, изменивший будущее актёра


В юности Юрий Беляев хотел связать свою жизнь со спортом: он занимался лёгкой атлетикой. Однако, трагическое стечение обстоятельств перечеркнули все его планы. Беляев стал жертвой ДТП: его сбил мотоциклист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Увы, Юрию Викторовичу пришлось отказаться от карьеры спортсмена.

После несчастного случая Беляев искал для себя другое занятие. В 16 лет он начал посещать театральную студию в Ступине. По окончании школы будущий актёр работал на заводе, служил в Советской армии, в ракетных войсках, работал инструктором ДОСААФ, дворником, грузчиком, в постановочных мастерских МХАТа. С четвёртой попытки Юрий Викторович поступает в Театральный институт имени Бориса Щукина (актёрский курс Л. В. Ставской). На момент окончания вуза артисту было 28 лет.

Театр на Таганке и конфликт с супругой режиссёра Любимова


Талант Беляева отметила педагог Ада Брискиндова, именно она рекомендовала актёра выдающемуся режиссёру Юрию Любимову, который тогда возглавлял Театр на Таганке. Юрий Викторович блистал в таких спектаклях, как «Мастер и Маргарита», «Медея», «Час пик», «Мать».

Юрий Беляев в роли генерал-лейтенанта Рослякова в спектакле по роману Константина Симонова «Живые и мёртвые» (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Артист служил в театре до 2010 года. Беляева уволили из-за конфликта, возникшего между ним и супругой Любимова Каталин Кунц. Актёр отказался подчиняться её указаниям, поскольку Каталин занимала в театре позицию волонтёра, взяв на себя обязанности по связям с общественностью.
«Я заявил, что не считаю её человеком театра, не понимаю, на каком основании должен выполнять её распоряжения. А летом она получила разрешение на работу и уже в должности заместителя директора решила избавиться от меня», — поделился актёр в одном из интервью.
По словам Юрия Викторовича, процедура его увольнения сопровождалась многочисленными нарушениями, включая фальсификацию документов. Решение об увольнении актёр не оставил без внимания и оспорил его в суде. Оно было признано незаконным, но возвращаться в родной театр Беляев уже не хотел. Лишь в 2018 году на некоторое время актёр вернулся в театр в качестве приглашённого актёра, где исполнял роль Василия Игнатьевича в спектакле «Эльза».

Тернистый путь к семейному счастью


Долгое время Юрию Беляеву не везло в личной жизни, лишь брак с актрисой Татьяной Абрамовой оказался по-настоящему счастливым. В первый раз актёр женился в 24 года, его избранницей стала Галина, простая девушка из Ступина. В тот период Беляев поступал в Щукинское училище. Спустя годы артист признался, что тогда был не готов к серьёзным отношениям. Этот брак оказался недолгим.

Через несколько лет после развода Юрий Викторович снова решил жениться. Его новой супругой стала Валентина, подарившая ему двоих детей: дочь Ольгу и сына Алексея.
В то время карьера актёра только начиналась, все свои силы он отдавал театру и кино.
«Я был непутёвым отцом, ибо раб искусства, у меня не было возможности видеть детей», — делился своими переживаниями актёр в программе «Судьба человека».
Второй брачный союз артиста продержался около двенадцати лет. После развода бывшая жена создавала препятствия для его общения с детьми, что стало для Беляева тяжёлым ударом.

Третья попытка создать семью тоже оказалась неудачной. В этом браке родился сын Александр. Артисту удалось построить с ним тёплые и доверительные отношения. Беляев тяжело переживал расставание с третьей супругой. Актёр с головой окунулся в работу, к тому же, ему стали предлагать более интересные роли в кино (до этого момента Беляев сетовал на нереализованность своего актёрского потенциала).

Юрий Беляев и его супруга Татьяна Абрамова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В студенческие годы он дал себе клятву: ни за что не связывать свою жизнь с актрисой. Однако, всё изменилось на фестивале «Киношок» в Анапе. Начался проливной дождь. Он галантно уступил свой зонт незнакомой артистке. Это была Татьяна Абрамова.

Не прошло и трёх дней, как он уже был готов просить руки артистки. Интересно, что Юрий Викторович ничего не знал об Абрамовой как об актрисе, хотя за её плечами уже был сериал «Всегда говори "всегда"». Вскоре пара узаконила свои отношения, а спустя год после судьбоносной встречи они обвенчались. С сыновьями Татьяны от предыдущего брака, Иваном и Александром, у актёра сложились тёплые, по-настоящему дружеские отношения.

«Живу на скромную пенсию»


Как рассказал Юрий Беляев, сейчас в его творческой жизни царит затишье, последние 20 лет ему достаются лишь незначительные роли в кинопроектах.
«Я — актёр, оставшийся без работы. <…> Живу на скромную пенсию, поэтому моё душевное состояние оставляет желать лучшего», — сообщил артист.
За свою карьеру он снялся в почти 150 фильмах, Беляева тревожит, что в основном он играл эпизодические роли. Семья актёра живёт скромно, в основном работает Татьяна Абрамова.

Юрий Беляев (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Кроме этого, Юрий Викторович пережил инфаркт. По его словам, эмоциональное напряжение, которое он испытывал во время игры на сцене или в кино, оказало негативное воздействие на его здоровье.
«Я сыграл такое множество трагических персонажей, людей, измученных болезнями и страданиями, что в итоге сам оказался на больничной койке с инфарктом. <…> Размышляя, анализируя причины, приведшие меня в реанимацию, я пришёл к выводу, что виной тому мои роли. Я не смог справиться с эмоциональным напряжением», — делился своими мыслями Беляев.
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Мать Прохора Шаляпина отказалась переезжать в купленную сыном квартиру в Москве
19 марта 2025, 12:19

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)

Мать певца Прохора Шаляпина отказалась переезжать в купленную ей сыном квартиру в Москве. Об этом сообщают Telegram-каналы. Подробностей такого решения пенсионерки не приводится.
Вместе с тем пользователи сети уже по-разному отреагировали на произошедшее. Некоторые из них предположили, что речь на самом деле идет о квартире в Мытищах.

«Я горжусь этим, что, наконец, смог приобрести ей отдельное жильё. Ну у неё была квартира в Волгограде, просто здесь она будет жить в Москве», — рассказывал журналистам исполнитель в декабре прошлого года.
Тогда фанаты восхитились широким жестом знаменитости. Ранее Шаляпин рассказывал подробности трудного детства.

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Долговые проблемы и конфликт с матерью мужа: раскрыты настоящие причины попытки развода Алексы с Вячеславом Дайчевым
19 марта 2025, 12:07

Алекса (Фото: ВКонтакте @alexagroup)

Участница «Фабрики звезд» певица Алекса шокировала поклонников, объявив о разводе со своим мужем Вячеславом Дайчевым через социальные сети.
Девушка, родившая от него дочь Ариадну, заявила, что отписалась от супруга, что породило волну обсуждений среди фанатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Взлом аккаунта или эмоциональный порыв?

Однако на следующий день Алекса опровергла свои слова, заявив, что ее аккаунт был взломан. Она утверждала, что в семье царит идиллия и все хорошо. Пользователи соцсетей не поверили в эту версию, заподозрив, что пара просто погорячилась и затем пожалела о своих действиях.

Мнение продюсера

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал ситуацию, отметив, что никто не взламывал аккаунт певицы. По его мнению, это был скорее эмоциональный порыв, вызванный ссорой. Он предположил, что у молодоженов могут быть серьезные проблемы в отношениях, как это часто бывает у публичных людей.

Философский подход к жизни

Спустя несколько часов после своих заявлений Алекса опубликовала видео с двумя большими букетами цветов и философской фразой, что в жизни ничего не бывает идеально. Это вызвало новые подозрения у поклонников, что развод может быть элементом пиара.

Алекса (Фото: ВКонтакте @alexagroup)

Отношения с свекровью

На фоне скандала всплыли и отношения Алексы со свекровью Лилией Соловьевой. Певица давно находится в конфликте с матерью мужа, которая не раз жаловалась на нее в СМИ. Алекса запрещала свекрови общаться с внучкой и не пригласила ее на празднование трехлетия ребенка.

Долговая яма свекрови

Лилия Соловьева также обвинила супругов в том, что они оформили на нее индивидуальное предпринимательство, из-за чего она оказалась в долгах. По ее словам, она вынуждена была бороться с налоговыми обязательствами на сумму 3 миллиона рублей, которые легли на ее плечи.

Бросил беременную женщину

Напомним, что союз возник вопреки многим обстоятельствам: когда у артистки и тренера начался роман, Дайчев находился в отношениях с танцовщицей Александрой Сивковой, которая ожидала ребенка. Несмотря на это, он выбрал личное счастье с Алексой. Хейтеры не упускают возможности напомнить Алексе, что счастье, построенное на чужом несчастье, не может быть истинным. Когда певица объявила о завершении отношений с Дайчевым, многие восприняли это как подтверждение своей правоты.

«Похотливая белка»: громкие скандалы блогера Карины Нигай, измена мужа и роман с бизнесменом
«Похотливая белка»: громкие скандалы блогера Карины Нигай, измена мужа и роман с бизнесменом

Финансовая выгода от семейного потрясения

Кажется, что новости о разводе не только подогрели интерес публики, но и привлекли внимание рекламодателей. Таким образом, небольшое семейное потрясение оказалось выгодным для артистки, по крайней мере, с финансовой точки зрения.

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«Похотливая белка»: громкие скандалы блогера Карины Нигай, измена мужа и роман с бизнесменом
19 марта 2025, 12:04

Карина Нигай (Фото: Instagram*@karina_nigay)

Российский fashion-блогер, стилист, дизайнер одежды и по совместительству писатель Карина Нигай сегодня отмечает свой 32-й день рождения. Девушка стала известна широкой аудитории не так давно, но уже успела засветиться в скандальных заголовках СМИ. О жизни топового российского инфлюенсера читайте в материале «Радио 1».

Кто такая блогер Карина Нигай


Карина Нигай появилась на свет в городе Томске 19 марта 1993 года. Её мать — русская, а отец — кореец. Родители по обеим линиям работали в медицине. Когда девочке было около года, родители развелись, и отец уехал в Сеул. В шестилетнем возрасте у Карины появился отчим, который стал для неё самым родным и близким человеком.

С раннего возраста Карина увлекалась бальными танцами и мечтала о карьере танцовщицы. Однако со временем она осознала, что для достижения успеха в жизни ей стоит рассмотреть другие варианты.

Путь к популярности


Карина Нигай (Фото: Instagram*@karina_nigay)

По завершении школьного обучения Нигай стала студенткой факультета информационных технологий в Российском государственном социальном университете. В свободное от учёбы время девушка работала тренером в фитнес-клубе и занималась модельным бизнесом. Кроме того, она прошла обучение по визажу и стала делиться своими знаниями о макияже на своём канале на YouTube, который она создала в 2012 году. Со временем Нигай начала создавать видео, посвящённые модным тенденциям и секретам подбора одежды.

После Нигай окончила курсы стилиста в Школе Гоши Карцева. В своих видео она начала делиться впечатлениями от нарядов знаменитостей и постепенно превратилась из блогера в настоящую законодательницу моды.

В 2019 году Карина прошла обучение в Миланском институте Марангони. Тогда же стала работать в качестве модного редактора в журнале Hello! и открыла имидж-студию, где помогала девушкам создавать стильные образы. Через год блогер открыла собственный магазин одежды.

Личная жизнь


Карина Нигай (Фото: Instagram*@karina_nigay)

Карина Нигай с 2014 года состояла в браке с топ-менеджером фармакологической компании Владимиром Семёновым. Спустя два года в семье произошло долгожданное пополнение. У супругов родился сын, которого они назвали Кириллом. Хотя брак казался нерушимым, в 2021 году супруги решили расстаться. Сначала Нигай говорила, что они с Вадимом разошлись мирно, но позже призналась, что он ей изменял.

После разрыва с Семёновым Карина сосредоточилась на своем профессиональном развитии и отдала сына на воспитание своей матери. Долго блогер не была одна и в том же 2021 году начала отношения с бизнесменом Владиславом Крамским. Эти отношения продержались два года, и Карина сама их закончила. Блогер публично заявила, что стала инициатором разрыва, поскольку бывший партнёр пользовался ею, чтобы стать популярнее.

В июле 2024 года стало известно, что Карина Нигай встречается с бизнесменом Ильёй Гореловым.

Скандалы с участием блогера


Карина Нигай (Фото: Instagram*@karina_nigay)

В 2023 году в СМИ появилась информация, что участники общественного движения «Ветераны России» написали заявление в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет с просьбой проверить блогера на уплату налогов. Причиной стал запуск курса наставничества от Карины Нигай с премиальной программой, стоимость которого составляла от 1 до 1,5 миллионов рублей. Продолжения эта история не получила.

В 2024 году Карина публично осудила участников шоу «Звезды в джунглях» Лерчек и Натана за то, что происходило на проекте.

«Лерчек — похотливая белка. Я считаю, что ее поведение абсолютно неприемлемо. И поведение Натана в том числе, потому что он — похотливый м**ак. Лерчек позволяет себе крутить роман с женатыми мужчинами, у которых есть дети… Они позволяют себе вести себя так при огромном количестве камер, зная, что его жену теперь все полощут, как хотят… Лерчек сама, будучи матерью, крутила роман на всю страну с женатым мужчиной и не позаботилась о чувствах его женщины», — высказалась Карина.
Также блогер выразила сочувствие супруге артиста, которая страдает от его измен. В конце того же года блогер в своем шоу «Сплетница» прошлась по возлюбленному Ксении Бородиной в своем шоу «Сплетница».

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«Давайте поговорим о том, кто кому не ровня. Я знаю, что Сердюков далеко не на ее уровне. У него нет квартиры. Машина есть, которая была куплена в браке. У мужчины другой финансовый уровень», — говорила Нигай.
Кроме этого участницы шоу ходят слухи, будто Николай иногда поднимает руку на Ксению. За такие разговоры Нигай пришлось публично извиниться перед Ксенией и Николаем.

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«Пилишь контент на лжи и клевете»: Гобозов «накинулся» на Устиненко с обвинениями
Гобозов обвинил Устиненко в хайпе на смерти Либерж Кпадону
19 марта 2025, 11:19

Александр Гобозов (Фото: Instagram*/sasha_sveta_gobozovi)

Звезда телестройки «Дом-2» Александр Гобозов «накинулся» на Алиану Устиненко с обвинениями в хайпе на смерти Либерж Кпадону.
«Ты пилишь свой контент тупо на лжи и клевете», — заявил мужчина.
Либерж не стало в прошлом году. Тогда Устиненко проинформировала, что почившая звезда реалити-шоу была дома мертвой на протяжении 40 дней. По мнению Гобозова, такие данные не нужно было предавать огласке.

«…Я представляю бедных родителей, к которым подходят на улице и говорят: «Вы что, 40 дней не созванивались со своей дочкой?» Ты на таком трагическом событии сделала хайп», — добавил Гобозов.
В заключение он попросил бывшую доказать свои утверждения, вынесенные во всеуслышанье.

Ранее стало известно, что происходит в жизни актера Марка Эйдельштейна.

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Марк Эйдельштейн заключил контракт с американским агентством
Актер Марк Эйдельштейн заключил контракт с американским агентством WME
19 марта 2025, 11:00

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)

Актер Марк Эйдельштейн заключил контракт с американским агентством WME. Об этом информирует Deadline.
Отмечается, что данное агентство заключало договоры с такими звездами, как Анджелина Джоли, Кристофер Нолан, Роберт Дауни-младший, Киран Калкин, Бен Стиллер, Джереми Аллен Уайт. Примечательно, что российский актер подписал контракт на представительство во всех сферах.

Напомним, Марк Эйдельштейн сыграл в фильме Шона Бейкера «Анора», который выиграл пять «Оскаров» при номинации в шести категориях.

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