Никита Джигурда заявил о желании стать отцом в пятый раз
Никита Джигурда сообщил, что планирует пополнение в семье и рассчитывает вновь стать отцом в 2026 году.
В беседе с Общественной Службой Новостей артист отметил, что сейчас у него четверо детей, однако он не скрывает, что давно задумывается о еще одном ребенке. Шоумен отметил, что идея пятого наследника для него не спонтанная и остается актуальной уже продолжительное время.
Джигурда подчеркнул, что будет рад любому исходу и не придает значения полу будущего ребенка — рождение дочери он воспримет с тем же воодушевлением, что и сына.
Напомним, у артиста двое детей в браке с четвертой супругой Мариной Анисимовой. Еще несколько сыновей у него родились в предыдущих отношениях.
