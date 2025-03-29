Стала известна судьба «Запорожца» Гоши Куценко, в котором обнаружили тело 36-летней девушки

Гоша Куценко (фото: Instagram* @goshakutsenko_official)
Гоша Куценко отказался забирать «Запорожец», в котором произошла трагедия. При этом актёр не станет предъявлять имущественных претензий к убийце, пишет Telegram-канал Mash.
В январе в раритетном «Запорожце» артиста, припаркованном в центре Москвы, было обнаружено тело 36-летней женщины с 20-ю ножевыми ранениями. Приехавший в Москву из Казани 30-летний безработный Альберт Абдуллин во время допроса признался, что выпивал вместе со знакомой Дарьей Шуваловой. Однако в какой-то момент между ними вспыхнула ссора и мужчина напал на собутыльницу с ножом.
Тело убитой он решил спрятать в автомобиле, припаркованном во дворе дома на Кутузовском проспекте. Позже выяснилось, что фигурант дела даже иногда ночевал в авто, принадлежащем Гоше Куценко.
Машину, ставшую вещдоком в уголовном деле, должны были вернуть владельцу. Однако сегодня стало известно, что артист отказался от неё. Также он не стал предъявлять имущественных претензий к виновнику трагедии.
Уточним, что Куценко получил автомобиль шесть лет назад – после съёмок фильма, который так и не вышел на большие экраны. В последний раз актёр ездил на авто два года назад, после чего просто оставил машину во дворе, прикрыв её чехлом. Артист не закрыл автомобиль, поскольку посчитал, что он вряд ли кому-то понадобится. Сейчас «Запорожец» находится на спецстоянке.
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*запрещён в РФ
Тело убитой он решил спрятать в автомобиле, припаркованном во дворе дома на Кутузовском проспекте. Позже выяснилось, что фигурант дела даже иногда ночевал в авто, принадлежащем Гоше Куценко.
Машину, ставшую вещдоком в уголовном деле, должны были вернуть владельцу. Однако сегодня стало известно, что артист отказался от неё. Также он не стал предъявлять имущественных претензий к виновнику трагедии.
Уточним, что Куценко получил автомобиль шесть лет назад – после съёмок фильма, который так и не вышел на большие экраны. В последний раз актёр ездил на авто два года назад, после чего просто оставил машину во дворе, прикрыв её чехлом. Артист не закрыл автомобиль, поскольку посчитал, что он вряд ли кому-то понадобится. Сейчас «Запорожец» находится на спецстоянке.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова