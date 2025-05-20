Волочкова раскрыла подробности свадебного путешествия дочери: «Ребята приехали ко мне домой»

Анастасия Волочкова с зятем Никитой (Фото: Инстаграм* @volochkova_art)
Балерина Анастасия Волочкова раскрыла, как прошло свадебное путешествие ее единственной дочери Ариадны и ее супруга. Звезда отметила в разговоре с mk.ru, что молодожены выбрали не Мальдивы или Турцию, а ее дом, и находились рядом с ней в первые недели брака.
Примерно месяц назад Ариадна вышла замуж за возлюбленного по имени Никита. Пользователи Сети удивились тому, что в соцсетях у дочки балерины нет кадров со свадебного путешествия. Со слов Волочковой, оно было.
Анастасия Подчеркнула, что Ариадна и Никита приехали к ней с друзьями. Супруг дочери ей очень понравился, но с его родителями артистка все еще не познакомилась. По мнению Волочковой, это для нее это не так важно, главное — ее наследница счастлива и любима.
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«Я могу сказать, свадебное путешествие дочери Анастасии Волочковой Ариадны состоялось. И оно было в доме ее собственной матери. Спустя две недели ребята приехали именно ко мне домой, а не на Мальдивы или в Турцию. Это было путешествие, потому что я ждала этого момента, когда моя дочь поймет, что главный очаг здесь, это ее дом», — рассказала знаменитость.
Анастасия Подчеркнула, что Ариадна и Никита приехали к ней с друзьями. Супруг дочери ей очень понравился, но с его родителями артистка все еще не познакомилась. По мнению Волочковой, это для нее это не так важно, главное — ее наследница счастлива и любима.
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Ольга Енгалычева