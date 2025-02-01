«Самый преданный цирковой артист»: Аскольд Запашный об умершем дрессировщике Воробьеве

Аскольд Запашный (Фото: соцсети)
Артист цирка Аскольд Запашный рассказал об ушедшем из жизни дрессировщике Виталии Воробьеве в беседе с «Газета.Ru».
Запашный поделился, что его скончавшийся коллега был хорошим человеком и он на всю жизнь останется в памяти артиста.
Аскольд рассказал, что Виталий создал огромное количество знаковых и ярких номеров. Еще артист назвал Воробьева шикарным руководителем цирка и настоящим артистом и отметил, что его коллега долгий период времени являлся членом коллектива Большого Московского цирка до ухода на пенсию.
Дрессировщик тигров поделился, что испытывает гордость из-за совместной работы с Воробьевым.
Читайте также:
Умер легенда российского цирка Виталий Воробьёв
Фанаты заподозрили Лили Коллинз в анорексии после новости о рождении первенца
Сергея Безрукова не хотели снимать в «Бригаде»: кто был в числе кандидатов на роль Саши Белого
Аскольд рассказал, что Виталий создал огромное количество знаковых и ярких номеров. Еще артист назвал Воробьева шикарным руководителем цирка и настоящим артистом и отметил, что его коллега долгий период времени являлся членом коллектива Большого Московского цирка до ухода на пенсию.
Дрессировщик тигров поделился, что испытывает гордость из-за совместной работы с Воробьевым.
«Запомнился он мне человеком очень уверенным в себе, настоящим цирковым артистом, который всю свою жизнь посвятил цирку. Служил как самый преданный цирковой артист, насколько это возможно. Слава Богу, мне удалось тоже с ним во взрослом возрасте поработать. У меня о нем только положительные впечатления, отзывы и мнение. Великий человек. К сожалению, такие люди тоже уходят, поколение настоящих цирковых гуру еще с советского времени», — обратил внимание Аскольд в интервью.
Читайте также:
Умер легенда российского цирка Виталий Воробьёв
Фанаты заподозрили Лили Коллинз в анорексии после новости о рождении первенца
Сергея Безрукова не хотели снимать в «Бригаде»: кто был в числе кандидатов на роль Саши Белого
Ольга Енгалычева