«Невероятно сложный путь»: Мария Погребняк поддержала Лерчек после девятой химиотерапии
Блогер Мария Погребняк пожелала Лерчек скорейшего выздоровления
Мария Погребняк поддержала Валерию Чекалину, известную как Лерчек, после завершения девятого курса химиотерапии. Блогер посвятила ей эмоциональный пост, в котором отметила, насколько тяжёлым оказался путь лечения.
Погребняк подчеркнула, что девять курсов терапии стали серьёзным испытанием для Лерчек, потребовавшим огромной выдержки и внутренней силы.
«У Валерии Чекалиной позади 9 курсов химиотерапии — это невероятно сложный путь, который требует колоссальной силы духа. Совсем недавно был девятый, завершающий этап этого тяжёлого лечения», — написала Мария.Она также выразила надежду, что этот этап станет последним в борьбе блогера с болезнью и впереди её ждёт восстановление.
«Лерчек верит, что это последняя битва в этой войне, и выздоровление уже совсем рядом. Мы верим вместе с ней», — добавила Погребняк.