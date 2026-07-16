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«Невероятно сложный путь»: Мария Погребняк поддержала Лерчек после девятой химиотерапии

Блогер Мария Погребняк пожелала Лерчек скорейшего выздоровления
Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Мария Погребняк поддержала Валерию Чекалину, известную как Лерчек, после завершения девятого курса химиотерапии. Блогер посвятила ей эмоциональный пост, в котором отметила, насколько тяжёлым оказался путь лечения.



Погребняк подчеркнула, что девять курсов терапии стали серьёзным испытанием для Лерчек, потребовавшим огромной выдержки и внутренней силы.

«У Валерии Чекалиной позади 9 курсов химиотерапии — это невероятно сложный путь, который требует колоссальной силы духа. Совсем недавно был девятый, завершающий этап этого тяжёлого лечения», — написала Мария.
Она также выразила надежду, что этот этап станет последним в борьбе блогера с болезнью и впереди её ждёт восстановление.

«Лерчек верит, что это последняя битва в этой войне, и выздоровление уже совсем рядом. Мы верим вместе с ней», — добавила Погребняк.

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Софья Метелева

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