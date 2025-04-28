«Невероятное количество испытаний»: Поплавская о втором браке

Яна Поплавская (Фото: Telegram/the_yana_poplavskaya)
Артистка Яна Поплавская высказалась в личном блоге, что в ее отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым было «невероятное количество испытаний». Пара в отношениях с 2015 года, а в браке — с 2022 года. Поплавская празднует десятилетие союза с избранником.
«Нашей семье 10 лет! Много это или мало? В нашем случае за эти годы было такое невероятное количество событий, встреч, поездок, знакомств и испытаний, которые выпали на нашу долю. Мы всегда вместе, рука в руке, плечом к плечу и в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии», — поделилась звезда киноленты «Про Красную Шапочку».Юзеры поздравили знаменитостей, которых, к слову, ни разу не заметили в скандалах. Поплавская была женой режиссера Сергея Гинзбурга. Пара родила двоих сыновей, но разошлась в 2011 году спустя четверть века в браке.
Читайте также:
«Внутри пустота»: невестка Валерии высказалась о своем состоянии после родов
Внебрачный сын актера Пореченкова рассказал, как встретился с отцом
Стало известно, сколько заработала Юлия Высоцкая на бренде «Едим дома»
Никита Кротов