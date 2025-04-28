Стало известно, сколько заработала Юлия Высоцкая на бренде «Едим дома»

Юлия Высоцкая (Фото: Инстаграм* @juliavysotskayaofficial)
Юлия Высоцкая заработала на бренде «Едим дома» почти 300 млн рублей, пишет сайт «Страсти».
Телеведущая владеет несколькими компаниями, которые связаны с кулинарным брендом: ООО «Студия Едим Дома» и ООО «Едимдома.ру». Первая организация за прошедший год заработала 182,9 млн рублей.
ООО «Едимдома.ру» за 2024 год принесло доходы на 113,4 млн рублей. Общая сумма заработка Высоцкой на бренде за год составила 296,3 млн рублей.
Ранее Юлия Высоцкая отреагировала на мемы о ее готовке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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*Запрещен в РФ
ООО «Едимдома.ру» за 2024 год принесло доходы на 113,4 млн рублей. Общая сумма заработка Высоцкой на бренде за год составила 296,3 млн рублей.
Ранее Юлия Высоцкая отреагировала на мемы о ее готовке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова