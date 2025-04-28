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Стало известно, сколько заработала Юлия Высоцкая на бренде «Едим дома»

Юлия Высоцкая заработала на бренде «Едим дома» почти 300 млн рублей
Юлия Высоцкая (Фото: Инстаграм* @juliavysotskayaofficial)

Юлия Высоцкая (Фото: Инстаграм* @juliavysotskayaofficial)

Юлия Высоцкая заработала на бренде «Едим дома» почти 300 млн рублей, пишет сайт «Страсти».
Телеведущая владеет несколькими компаниями, которые связаны с кулинарным брендом: ООО «Студия Едим Дома» и ООО «Едимдома.ру». Первая организация за прошедший год заработала 182,9 млн рублей.

ООО «Едимдома.ру» за 2024 год принесло доходы на 113,4 млн рублей. Общая сумма заработка Высоцкой на бренде за год составила 296,3 млн рублей.

Ранее Юлия Высоцкая отреагировала на мемы о ее готовке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Внутри пустота»: невестка Валерии высказалась о своем состоянии после родов
Невестка певицы Валерии показала живот после вторых родов
28 апреля 2025, 17:45

Кадр из видео (Инстаграм*: @valeriya)

Неделю назад в семье Валерии произошло пополнение – ее невестка Лиана Шульгина родила второго ребенка. Внуку эстрадной певицы выбрали имя Мирон. Сейчас девушка находится на этапе восстановления и активно рассказывает о своем состоянии в личном блоге. Недавно она продемонстрировала, как меняется живот после родов.
Лиана собирается правильно питаться, много гулять и заниматься домом, чтобы за месяц вернуться в прежнюю форму. К интенсивным тренировкам она приступит не раньше, чем через пару месяцев. А подробностями будет и дальше делиться в социальных сетях.
«Заметила, что живот уже начал сокращаться, но во вторые роды он у меня больше, чем в первые! Внутри пустота, и совершенно не больно», — поделилась Шульгина.
Кроме того, невестка звезды вспомнила, как быстро постройнела после первого опыта, и понадеялась, что в этот раз восстановление займет так же мало времени.

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Внебрачный сын актера Пореченкова рассказал, как встретился с отцом
Внебрачный сын Михаила Пореченкова рассказал о встрече с отцом
28 апреля 2025, 17:36

Михаил Пореченков (Фото: Instagram*@porechenkov_official)

Внебрачный сын Михаила Пореченкова рассказал, как начал общаться со своим известным отцом. Владимир Любимцев родился в 1989 году в Таллине.
После смерти матери за мальчиком следили бабушка и тетя. С отцом он начал общаться с 18-летнего возраста. Владимир в 2017 году окончил ВТУ им. Щепкина.

«Я приехал в Москву поступать, уже отслужив в армии. Кривой, косой, лысый. Абсолютно дикий вообще. Пришел к отцу, тот говорит: «Ну всё, сейчас будем гулять, отдыхать, расслабляться». Я отвечаю: «Нет. Я буду поступать в театральный». У меня даже было ощущение, что он расстроился», — приводит слова Любимцева журнал «Атмосфера».

Сын Пореченкова также отметил, что в ходе учебы он скрывал свое родство с именитым актером. Однако про кровные узы Владимира все равно узнали, но, по словам самого Любимцева, педагоги никогда не делали упор на этом.

35-летний артист вместе с Пореченковым выходит на одну сцену МХТ. Периодически они бывают вместе задействованы на съемках. Владимир признает, что испытывает давление из-за масштаба имени своего отца.

«Давление все-таки определенное испытываю... С другой стороны, меня это мотивирует работать над собой. Не спать, не есть, читать, репетировать, ошибаться, набивать шишки, ссадины, но идти вперед», — отметил артист.
В начале марта Михаилу Пореченкову исполнилось 56 лет. Актер находится во втором своем браке. С нынешней супругой Олей Михаил вместе с 1999 года.

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Конфликт из-за квартиры Керимова и скандал с женихом: как прошла свадьба дочери Анастасии Волочковой и почему не было гостей
28 апреля 2025, 16:55

(Фото: Instagram* /volochkova_art)

Анастасия Волочкова долгие годы находилась в непростых отношениях со своей дочерью Ариадной. Однако в январе 2025 года произошло неожиданное: Ариадна вместе со своим женихом пришла на день рождения матери, ознаменовав тем самым их примирение. Подробнее в материале «Радио 1».

Первые годы жизни

Ариадна родилась в 2005 году от союза Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина. В 2007 году родители устроили пышную свадьбу на 500 человек, которая, как оказалось, не была официальной. Почти сразу после торжества пара рассталась со скандалом. В детстве Ариадна жила с мамой, занималась спортом, рисованием и даже пением. Волочкова активно делилась успехами дочери в соцсетях. Иногда это вызывало споры в обществе, например, когда маленькая Ариша позировала на фото на высоких каблуках.

Жизнь с отцом

Подростком Ариадна переехала к отцу, который уже был в новых отношениях с телеведущей Еленой Николаевой. Среди причин переезда называли скандалы вокруг Волочковой, из-за которых девочку травили в школе. Тогда же между родителями начались суды по поводу долгов. Ариадна встала на сторону отца и почти прекратила общение с матерью. Однако позже в интервью «Судьба человека» девушка утверждала, что конфликта с Волочковой не было — переезд объяснялся банальной логистикой: жить у отца было удобнее для поездок в школу.

Охлаждение отношений

Многие заметили, что Ариадна во многом переняла стиль своей мачехи. Волочкова же утверждала, что дочь якобы страдает под давлением отца. Конфликт обострился, когда Ариадна не пригласила мать на свой выпускной. По слухам, причина крылась в споре из-за квартиры, подаренной Волочковой миллиардером Сулейманом Керимовым. Дочь хотела оформить жильё на себя, но получила отказ, после чего отношения охладели.

(Фото: Instagram* /volochkova_art)

Примирение и помолвка

В январе 2025 года Ариадна пришла на 49-летие Волочковой вместе с женихом Никитой. На её руке красовалось помолвочное кольцо. Влюблённые рассказали о планах на свадьбу, подчеркнув, что хотят скромную церемонию без особой помпы. Однако Волочкова решила вмешаться и организовать всё по-своему, выбрав в качестве места празднования особняк Мясникова в Петербурге.

(Фото: Instagram* /volochkova_art)

Конфликт с женихом

Поначалу Волочкова сдерживалась, но позже резко высказалась о Никите. Её не устраивал его материальный статус, к тому же она даже не знала его фамилию. Артистка призналась, что не верит в долгую совместную жизнь дочери и её избранника, и считает, что брак продержится недолго.

(Фото: Instagram* /volochkova_art)

В своих заявлениях Волочкова обвиняла жениха в плохом влиянии на дочь, в том числе в изменениях её образа жизни и в нежелании делать торжество публичным.

Свадьба всё-таки состоялась

Несмотря на все разногласия, 23 апреля Ариадна и Никита официально расписались в Москве, а 26 апреля обвенчались в Петербурге. Волочкова устроила пышное торжество с прессой, несмотря на просьбы молодых людей провести всё скромно. В подарок дочери балерина вручила деньги и жемчужный гарнитур.

На венчании Ариадна была в лёгком белом платье, а Никита — в классическом чёрном костюме. Отец невесты Игорь Вдовин на церемонии отсутствовал по настоянию Волочковой. Она подчеркнула, что сама организует свадьбу, не привлекая бывшего мужа. Что касается смены фамилии Ариадны после свадьбы, то это пока остаётся неизвестным.

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«Говорил, что мечтает о дочке»: правда об отношениях Александра Поверина и Клавы Коки, настоящие причины разрыва
28 апреля 2025, 16:27

Александр Поверин (Фото: Instagram*@alexander.poverin)

Блогер Александр Поверин стал широко известен благодаря своему участию в реалити-шоу «Сердце Клавы», запущенном на телеканале «Пятница!». Молодой человек не только выиграл в проекте, но и после него более года состоял в романтических отношениях со знаменитой певицей. О романе блогера и звезды сцены читайте в материале «Радио 1».

Биография Поверина


Александр Поверин (Фото: Instagram*@alexander.poverin)

Александр Поверин родился 28 апреля 1998 года в Симферополе. Там же он окончил среднюю школу №14, а после поступил на факультет режиссуры театрализованных представлений и праздников в Крымском университете культуры, искусств и туризма.

Обладая достаточно приятными внешними данными, Поверин начал зарабатывать в модельном бизнесе, участвуя в фотосъемках для рекламы. В 2019 году ему предложили выгодный контракт за границей, он сначала согласился, а потом отказался в последний момент. Вместо Европы, Александр улетел в Москву, где продолжил развиваться как модель и блогер.

В 2023 году Александр Поверин принял участие в романтическом реалити-шоу «Сердце Клавы», которое транслировалось на телеканале «Пятница!». На проекте участник не скрывал, что его цель — повысить свою популярность, а не найти любовь. Однако сложилось иначе.

«Я искал медь, а нашел золото. Я бы с радостью показал вам, как нам хорошо вместе, но пока таких слов не придумали», — написал Поверин в соцсетях.

Роман с певицей


Александр Поверин и Клава Кока (Фото: Instagram*@alexander.poverin)

Взаимная симпатия между Клавой Кокой и Александром Повериным появилась еще в начале шоу. Певицу отговаривали от построения отношений с этим участником опытная сваха Роза Сябитова и астролог Олеся Иванченко. Титаны амурных дел пророчили неудачи в любви, в случае если она сделает выбор в пользу Поверина, но сердцу не прикажешь.

Важно подчеркнуть, что Кока — едва ли не единственная участница подобного шоу, которая после его завершения продолжила общение с одним из участников.

«С Сашей я чувствую себя девочкой и женщиной, мне нравится, что я могу с ним быть такой, какая я есть: и артисткой, и домашней, и серьезной, и несерьезной. Мне очень с ним комфортно физически, и мое сердце на него екает», — говорила Клава на финале телепроекта.

После завершения съёмок заключительной части проекта пара отправилась в Санкт-Петербург. Спустя месяц они провели совместный отпуск в Таиланде. Весной 2024 года они начали жить вместе.

С выбором певицы были не согласны не только эксперты проекта, но и подписчики звезды. В комментариях блогера часто упрекали в меркантильности отношений и продвижении своего имени за счет популярности Кокки. Александр и действительно стал привлекать к себе больше внимания. Его начали приглашать выступать вместе с певицей в различных программах, а также брать у него интервью.

«Люди в возрасте уже приземленные»: Клава Кока назвала требования к будущему возлюбленному
«Люди в возрасте уже приземленные»: Клава Кока назвала требования к будущему возлюбленному

Конец отношений


Александр Поверин и Клава Кока (Фото: Instagram*@alexander.poverin)

В октябре 2024 года поклонники начали подозревать, что отношения звёздной пары подошли к концу. Об этом свидетельствовали и отсутствие совместных снимков, и появление на светских мероприятиях по отдельности. Вскоре Клава подтвердила эти слухи, признавшись, что уже больше месяца они живут порознь.

«Теперь мы раздельно. До последнего надеялась, что этого не произойдет. Но уже полтора месяца мы не общаемся и не живем вместе. Я не смогла рассказать вам сразу. Всю свою боль я заглушала в работе и на студии. Да и, возможно, все-таки где-то в глубине души я еще надеялась… Расставаться любя и в благодарности оказалось еще больнее, чем со скандалом и руганью. Инициатива моя. Переживаю? Да», — написала Клава в личном блоге.

Позже Клава Кока в интервью Дмитрию Диброву расскажет, что в конце отношений с Александром они стали почти чужими людьми. Певица сделала шаг к диалогу, но он выявил лишь разные взгляды на дальнейшую жизнь.

«Какими ты видишь наши дальнейшие отношения? Мы обсуждали этот вопрос целую неделю и поняли, что у нас слишком много точек, в которых мы не совпадаем. За три месяца до расставания он признался, что, пока не станет богатым и знаменитым, семью не заведет. Хотя сразу после проекта говорил мне, что мечтает о дочке. Видимо, мечтать и быть готовым к чему-то – это разные вещи», – делилась артистка.

При том, что блогер давно мечтал добиться популярности и стать значимой фигурой в медийном пространстве, он, по словам Клавы, мало что делал для этого.

«Он мечтал стать известным актером, но так мало делал для реализации своей мечты, сидел играл в компьютере. У меня было всё, о чем он мечтал. Я была для него как лакмусовая бумажка. Наши отношения могли бы продлиться долго, если бы я была меньше в своей популярности, была бы обычной девчонкой, рядом с которой он бы чувствовал себя красавчиком», — говорила Кока.

В результате Александр решил покинуть модельный бизнес. Теперь его основной источник дохода — блог и реклама. В будущем Александр планирует развивать актёрскую карьеру и запустить собственную линию одежды.

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#радио 1
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#звёзды
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ФНС затребовала от мертвого отца Филиппа Киркорова уплаты долга
ФНС подала иск на мертвого отца Филиппа Киркорова
28 апреля 2025, 16:08

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Федеральная налоговая служба имеет претензии к отцу Филиппа Киркорова. В суд подан иск на покойного Бедроса Филипповича, который скончался в марте этого года в возрасте 92 лет.
Налоговые органы требуют выплатить 31 тысячу рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, без погашения долга певец Филипп Киркоров не сможет получить в наследство трехкомнатную квартиру на Курской в Москве.

В этой квартире Филипп проживал с бывшей супругой Аллой Пугачевой после бракосочетания в 1994 году. Элитное жилье оценивается в районе 80–100 миллионов рублей.

Певец по закону сможет вступить наследственные права на квартиру лишь через полгода на случай объявления еще претендентов.

Ранее Филипп в Сети опубликовал свой дизайнерский кулич, стоимость которого оценивается в 100 тысяч рублей. Певец подвергся жесткой критике за такое расточительство.

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