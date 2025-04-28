Внебрачный сын актера Пореченкова рассказал, как встретился с отцом

Михаил Пореченков (Фото: Instagram*@porechenkov_official)
Внебрачный сын Михаила Пореченкова рассказал, как начал общаться со своим известным отцом. Владимир Любимцев родился в 1989 году в Таллине.
После смерти матери за мальчиком следили бабушка и тетя. С отцом он начал общаться с 18-летнего возраста. Владимир в 2017 году окончил ВТУ им. Щепкина.
35-летний артист вместе с Пореченковым выходит на одну сцену МХТ. Периодически они бывают вместе задействованы на съемках. Владимир признает, что испытывает давление из-за масштаба имени своего отца.
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«Я приехал в Москву поступать, уже отслужив в армии. Кривой, косой, лысый. Абсолютно дикий вообще. Пришел к отцу, тот говорит: «Ну всё, сейчас будем гулять, отдыхать, расслабляться». Я отвечаю: «Нет. Я буду поступать в театральный». У меня даже было ощущение, что он расстроился», — приводит слова Любимцева журнал «Атмосфера».Сын Пореченкова также отметил, что в ходе учебы он скрывал свое родство с именитым актером. Однако про кровные узы Владимира все равно узнали, но, по словам самого Любимцева, педагоги никогда не делали упор на этом.
35-летний артист вместе с Пореченковым выходит на одну сцену МХТ. Периодически они бывают вместе задействованы на съемках. Владимир признает, что испытывает давление из-за масштаба имени своего отца.
«Давление все-таки определенное испытываю... С другой стороны, меня это мотивирует работать над собой. Не спать, не есть, читать, репетировать, ошибаться, набивать шишки, ссадины, но идти вперед», — отметил артист.В начале марта Михаилу Пореченкову исполнилось 56 лет. Актер находится во втором своем браке. С нынешней супругой Олей Михаил вместе с 1999 года.
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Самиров Рамиль