Невеста Григория Лепса Аврора Киба показала редкое фото с певцом
Редкое фото с певцом Григорием Лепсом показала в соцсетях его молодая невеста Аврора Киба. На снимке пара находится на отдыхе.
На 19-летней девушке узорчатая юбка с однотонной рубашкой и бежевый топ. Волосы она оставила распущенными. 62-летнего исполнителя хита «Рюмка водки на столе» видно лишь частично. Мужчина по голому торсу демонстрирует в кадре белоснежную улыбку. Еще у него есть татуировка. Григорий в бирюзовых шортах.
Аврора Киба все больше набирает популярность, лондонская студентка участвует в реалити-шоу «Мастер игры». Певица Марго Овсянникова отмечала, что Григорию Лепсу стоило бы поторопиться с женитьбой. Аврора недавно выкладывала в сеть фотографию после стрижки, пользователи предположили, что подготовка к свадьбе уже идет.
*Запрещен в РФ
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