«Всегда больно»: Ольга Бузова о провокациях на шоу «Сокровища императора»

Бузова рассказала, что больно смотреть на провокации в «Сокровищах императора»
Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)

На шоу «Сокровища императора» регулярно происходят конфликты с участием звезд отечественного шоубиза. Один из них был недавно между певицей Ириной Дубцовой и телеведущей Даной Борисовой. Другой — между Олегом Майями и Линой Джебисашвили в виде перепалки с оскорблениями и претензиями. Но главное, что под ударом могут быть и ведущие.



Ольга Бузова рассказала, что ее часто провоцировали, но она понимает эмоции участников.

«Часто это делали целенаправленно и откровенно по-хамски. Но я точно знаю, что опускаться до прямых оскорблений — значит признавать свое поражение», — пояснила звезда реалити-шоу «Дом-2».
Бузова добавила, что ей жаль тех, кто не смог себя защитить. По ее словам, «это жестоко» и смотреть на такие вещи «всегда больно».

*Запрещен в РФ

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