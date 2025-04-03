Невеста Григория Лепса похвасталась сумкой за два млн рублей

Аврора Киба (Фото: Telegram @kibavrora)
Возлюбленная Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба, посетила премьеру сериала «Гипнозис». На мероприятие она пришла в бежевом мини платье и с сумкой за два миллиона рублей.
Свой образ девушка продемонстрировала подписчикам. Она опубликовала фото, сделанное в зеркало.
Лепс представил рублике свою юную спутницу в июне 2024 года на премии телеканала МУЗ-ТВ. В последнее время все чаще появляются слухи о том, что свадьба влюбленных состоится уже этим летом.
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*Запрещен в РФ
Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)Многие предположили, что сумку Авроре подарил Лепс, который часто балует невесту дорогими подарками.
Лепс представил рублике свою юную спутницу в июне 2024 года на премии телеканала МУЗ-ТВ. В последнее время все чаще появляются слухи о том, что свадьба влюбленных состоится уже этим летом.
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*Запрещен в РФ
Элина Позднякова