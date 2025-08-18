Певица Татьяна Буланова попала в базу «Миротворца»*
Певица Татьяна Буланова попала в список украинского сайта «Миротворец»* за выступление перед ранеными бойцами СВО. Об этом сообщает «Постньюс».
В профиле исполнительницы говорится, что она «занималась пропагандой войны и покушалась на суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, ресурс считает Буланову «соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан» и обвиняет в поддержке специальной военной операции.
В качестве доказательства на сайте были использованы слова, сказанные артисткой в одном из интервью: «Я люблю свою родину, я горжусь своей родиной».
*Ресурс признан экстремистским на территории РФ
