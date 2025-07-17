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Невеста Лепса похвасталась колье за 25 млн рублей на его праздничном концерте

Аврора Киба поразила всех колье за 25 млн на праздновании дня рождения Лепса
Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)

Невеста Григория Лепса Аврора Киба привлекла внимание на концерте по случаю дня рождения певца своим роскошным бриллиантовым колье стоимостью около 25 миллионов рублей.



Девушка сидела в эффектном платье с декольте, которое гармонировало с кулоном в виде двух попугаев из бриллиантов, сапфиров и изумрудов.

Студентка поделилась видео в личном блоге. Кто подарил колье — неизвестно, однако Аврора не раз рассказывала о щедрости самого Лепса.

Виктория Иванченко

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