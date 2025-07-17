Невеста Лепса похвасталась колье за 25 млн рублей на его праздничном концерте

17 июля 2025, 16:58

Аврора Киба поразила всех колье за 25 млн на праздновании дня рождения Лепса

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)

Невеста Григория Лепса Аврора Киба привлекла внимание на концерте по случаю дня рождения певца своим роскошным бриллиантовым колье стоимостью около 25 миллионов рублей.