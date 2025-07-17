Невеста Лепса похвасталась колье за 25 млн рублей на его праздничном концерте
Аврора Киба поразила всех колье за 25 млн на праздновании дня рождения Лепса
Невеста Григория Лепса Аврора Киба привлекла внимание на концерте по случаю дня рождения певца своим роскошным бриллиантовым колье стоимостью около 25 миллионов рублей.
Девушка сидела в эффектном платье с декольте, которое гармонировало с кулоном в виде двух попугаев из бриллиантов, сапфиров и изумрудов.
Студентка поделилась видео в личном блоге. Кто подарил колье — неизвестно, однако Аврора не раз рассказывала о щедрости самого Лепса.
Читайте также: