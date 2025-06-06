Невеста Павла Деревянко ввязалась в конфликт с Кариной Мурашкиной: «Фукал и плевался»

06 июня 2025, 16:25

Невеста Павла Деревянко Зоя Фуць поссорилась с Кариной Мурашкиной

Зоя Фуць и Павел Деревянко (Фото: Инстаграм* @zoi.futs)

Невеста Павла Деревянко Зоя Фуць поссорилась с Кариной Мурашкиной





Зоя Фуць отметила, что долгое время следила за Мурашкиной и даже вдохновлялась ей. Но после свежего выпуска шоу Карины невеста звезды сериала «Беспринципные» изменила свое мнение.



Ведущая и ее гость Сергей Мезенцев раскритиковали предложение руки и сердца, которое Павел сделал Зое на футбольном матче.





«[Сергей Мезенцев] фукал и плевался, Карина ему поддакивала и сказала, что она тоже не понимает таких публичных предложений», — откровенничала возлюбленная артиста в личном блоге.