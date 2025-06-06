Невеста Павла Деревянко ввязалась в конфликт с Кариной Мурашкиной: «Фукал и плевался»
Невеста Павла Деревянко Зоя Фуць поссорилась с Кариной Мурашкиной
Невеста Павла Деревянко Зоя Фуць поссорилась с Кариной Мурашкиной
Зоя Фуць отметила, что долгое время следила за Мурашкиной и даже вдохновлялась ей. Но после свежего выпуска шоу Карины невеста звезды сериала «Беспринципные» изменила свое мнение.
Ведущая и ее гость Сергей Мезенцев раскритиковали предложение руки и сердца, которое Павел сделал Зое на футбольном матче.
«[Сергей Мезенцев] фукал и плевался, Карина ему поддакивала и сказала, что она тоже не понимает таких публичных предложений», — откровенничала возлюбленная артиста в личном блоге.
Карина ответила Фуць в личные сообщения, что все сказанное на шоу не имело никакого отношения к звездной паре. Однако Зоя все равно обиделась и объявила, что оппонентка «не блещет умом».
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