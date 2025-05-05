Невеста звезды «Белого лотоса» Патрика Шварценеггера может расторгнуть помолвку с актером

Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер (Фото: Инстаграм* @abbychampion)
Невеста актера Патрика Шварценеггера может расторгнуть помолвку с возлюбленным. Эбби Чемпион не устраивает, как сын Арнольда Шварценеггера относится к бракосочетанию, сообщило издание Radar Online.
Несмотря на красивые фотографии в социальных сетях, между Патриком и Эбби есть немало противоречий. Так, девушка после предложения руки и сердца начала размышлять, а стоит ли ей связывать себя узами брака с Патриком. Чемпион тревожит, что они встречались восемь лет, а после помолвки прошло уже два года. Однако дату для церемонии так и не выбрали.
Инсайдер подчеркнул, что даже родители актера разозлятся, если он будет тянуть с торжеством. Собеседник издания поделился, что звезда «Белого лотоса» любит свою невесту, однако после выхода сериала с его участием получает весьма много внимания от поклонниц. Напомним, что на экране он показал фигуру и сразу обрел армию фанаток.
В последнее время сын культуриста часто путешествует, в том числе по работе. Не так давно его заметили на открытии пляжного клуба в компании актрисы Сидни Суини, которая несколько недель назад расторгла помолвку с Джонатаном Давино.
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«Эбби уже ждала так долго, что если Патрик не сделает следующие шаги, она просто уйдет от него. Родители Патрика, Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер, без ума от Эбби и не хотят, чтобы их сын потерял ее», — признался источник издания.
Инсайдер подчеркнул, что даже родители актера разозлятся, если он будет тянуть с торжеством. Собеседник издания поделился, что звезда «Белого лотоса» любит свою невесту, однако после выхода сериала с его участием получает весьма много внимания от поклонниц. Напомним, что на экране он показал фигуру и сразу обрел армию фанаток.
В последнее время сын культуриста часто путешествует, в том числе по работе. Не так давно его заметили на открытии пляжного клуба в компании актрисы Сидни Суини, которая несколько недель назад расторгла помолвку с Джонатаном Давино.
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Ольга Енгалычева