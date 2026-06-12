«Просто жесть»: Невестка Наташи Королевой рассказала о любви к вкусной еде и наборе веса

12 июня 2026, 18:01

Невестка певицы Наташи Королевой Мелисса Глушко набрала вес

Наташа Королева и Мелисса Глушко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Невестка Наташи Королёвой Мелисса Глушко рассказала в соцсетях о наборе веса и трудностях с возвращением к прежней форме. Причиной изменений в фигуре она назвала любовь к вкусной еде.





Бывшая стриптизёрша подчеркнула, что похудение требует дисциплины и спорта, но ей сложно отказаться от гастрономических удовольствий. Она отметила, что это ненадолго.



Кроме того, Глушко поделилась воспоминаниями о реалити-шоу, в котором участвовала вместе со свекровью. По словам Мелиссы, съёмки стали серьёзным испытанием: постоянное присутствие камер и микрофонов оказалось непривычным, а задания требовали огромных физических и эмоциональных затрат.





«Очень боялась подвести Наташу. Испытания и поиск подсказок тоже были нелегкими. Физически и морально было просто жесть», — резюмировала девушка.