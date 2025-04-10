Сын Наташи Королевой и Тарзана: как выглядит и чем сегодня занимается женившийся на стриптизерше Архип Глушко?

Наталья с сыном (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Архип — единственный наследник Наташи Королёвой и Тарзана. Ему 23, давно покинул семью и ведёт самостоятельную семейную жизнь.
Образование и карьера Архипа Глушко
Маленький Архип проявлял интерес к Востоку. В 9 лет начал учить японский язык. Родители отправили его в Америку, там мальчик жил с бабушкой, учил языки и культуру. Позже Архип понял, что ему больше нравится в России. Среднее образование он получил уже здесь. Закончив 11 классов, он поступает в ВШЭ на факультет востоковедения.
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«Потом Архип решил поступить в ВШЭ на япониста, и теперь его детское увлечение станет редкой, но такой увлекательной профессией!» — делится Наташа Королёва.
Год учёбы в вузе стоил родителям 540 тысяч рублей. Архип также интересовался музыкой и решил сочинять. В 2020 году придумывает псевдоним Grek и выпускает первую песню «Бутылка вина». Мать поддерживала сына, но всегда говорила, что не будет вмешиваться в его творческий путь.
(Фото: Instagram*/grek_grex)
Через некоторое время парень выпускает ещё один трек «Растафарай». Сразу появиться в чартах на высоких позициях начинающему артисту тяжело, но он выступает в московских клубах, собирая какую-никакую аудиторию. Иногда он появляется вместе с мамой на музыкальных телешоу и мероприятиях. Молодой человек параллельно дает уроки японского языка, берет за них около пяти тысяч рублей. В будущем Архип хочет развиваться в музыке, а пока он набирается опыта и аудитории. Родители помогают парню, но не забывают, что он должен развиваться самостоятельно.
«Я за то, чтобы дети понимали жизнь, понимали, что она бывает очень разной. В свои 20, конечно, уже все было по-другому, потому что и я была большой звездой тогда. Но в мои советские годы это был просто предел мечтаний», — отмечала Королева.
Анна Валынкина и Архип Глушко (Инстраграм* @melissa_foxs_)
Летом 2024 года единственный сын Наташи Королёвой и Сергея Глушко женился. Торжество состоялось в Санкт-Петербурге, а его избранницей стала 23-летняя стриптизёрша Мелисса Волынкина
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Дарья Филинова