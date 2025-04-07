Олег Газманов (фото: Telegram @gazmanovOG)
Олег Газманов появился на концерте в Кремле с рассечённым лбом. Об этом сообщает «МК».
Накануне в Кремлёвском дворце состоялся юбилейный концерт Александра Буйнова, который посетили многие знаменитости, в том числе и Газманов. Певец вышел на красную дорожку и шокировал прессу большим шрамом на лбу, который не смог скрыть даже плотный слой грима.
Газманов не раскрыл обстоятельства получения травмы, но отметил, что ему удалось избежать сотрясения мозга и серьёзных последствий.
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Газманов не раскрыл обстоятельства получения травмы, но отметил, что ему удалось избежать сотрясения мозга и серьёзных последствий.
«Испытания некоторых спортивных гаджетов закончились вот так. Это нормально. Сотрясения нет», – заявил артист.Однако не один он появился на этом вечере с травмой. Лев Лещенко вышел на сцену с гипсом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова