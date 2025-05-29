Невестка Орбакайте в бане показала «кое-что»
Алена Краснова, супруга Никиты Преснякова, вызвала ажиотаж в социальных сетях, опубликовав откровенные кадры, снятые во время банных процедур.
Блогерша, представшая в полуобнаженном виде, снялась во время банных процедур и выложила пикантный контент в социальных сетях.
В сети появилось видео с невесткой Кристины Орбакайте, снятое скрытой камерой во время банных процедур. Алена Краснова и ее подруга, одетые в микрокупальники, парились и позировали, не подозревая о съемке. В какой-то момент девушки заметили камеру и послали привет оператору, сложив руками сердечко.
Напомним, что Алена Краснова и Никита Пресняков сыграли свадьбу в 2017 году. На торжестве, которое вела Кристина Орбакайте, присутствовали Филипп Киркоров, Александр Буйнов и другие знаменитости.
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