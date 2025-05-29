Невестка Орбакайте в бане показала «кое-что»

29 мая 2025, 16:52

Полуголая супруга Никиты Преснякова снялась в бане

Алена Краснова ( Фото: Instagram* @alenaakrasnova )

Алена Краснова, супруга Никиты Преснякова, вызвала ажиотаж в социальных сетях, опубликовав откровенные кадры, снятые во время банных процедур.