Юлия Пересильд закрутила роман на съемочной площадке

29 мая 2025, 17:11

«Только никому»: Юлия Пересильд начала встречается с оператором Михаилом Милашиным

Юлия Пересильд (Фото: Инстаграм* @juliaperesild)

Актриса Юлия Пересильд после разрыва с Михаилом Тройником нашла нового возлюбленного. Как сообщает Телеграм-канал «Только никому» со ссылкой на источник, звезда вступила в отношения с оператором Михаилом Милашиным.





Отмечалось, что они встретились на съемках драмы «Красавица», где Пересильд получила ключевую роль.





«Просто наш оператор Миша Милашин», — отмечала в личном блоге в феврале Юлия и добавляла смайл в виде красного сердца.

«Просто они редко куда-то выходят вместе», — уточнялось в публикации.