Юлия Пересильд закрутила роман на съемочной площадке

«Только никому»: Юлия Пересильд начала встречается с оператором Михаилом Милашиным
Юлия Пересильд (Фото: Инстаграм* @juliaperesild)

Актриса Юлия Пересильд после разрыва с Михаилом Тройником нашла нового возлюбленного. Как сообщает Телеграм-канал «Только никому» со ссылкой на источник, звезда вступила в отношения с оператором Михаилом Милашиным.



Отмечалось, что они встретились на съемках драмы «Красавица», где Пересильд получила ключевую роль.

«Просто наш оператор Миша Милашин», — отмечала в личном блоге в феврале Юлия и добавляла смайл в виде красного сердца.

Стоит напомнить, что в апреле актриса сообщила о разрыве с Тройником после трех лет отношений.

О новом возлюбленном Пересильд известно то, что ему 42 года. Он трудился в таких проектах, как: «Елки 3», «Лед», «Сто лет тому вперед». Пара познакомилась в начале этого года.

Информатор из окружения знаменитости рассказал, что возлюбленные очень нежно относятся друг к другу и даже практически не скрывают чувств.

«Просто они редко куда-то выходят вместе», — уточнялось в публикации.

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