Юлия Пересильд закрутила роман на съемочной площадке
«Только никому»: Юлия Пересильд начала встречается с оператором Михаилом Милашиным
Актриса Юлия Пересильд после разрыва с Михаилом Тройником нашла нового возлюбленного. Как сообщает Телеграм-канал «Только никому» со ссылкой на источник, звезда вступила в отношения с оператором Михаилом Милашиным.
Отмечалось, что они встретились на съемках драмы «Красавица», где Пересильд получила ключевую роль.
«Просто наш оператор Миша Милашин», — отмечала в личном блоге в феврале Юлия и добавляла смайл в виде красного сердца.
Стоит напомнить, что в апреле актриса сообщила о разрыве с Тройником после трех лет отношений.
О новом возлюбленном Пересильд известно то, что ему 42 года. Он трудился в таких проектах, как: «Елки 3», «Лед», «Сто лет тому вперед». Пара познакомилась в начале этого года.
Информатор из окружения знаменитости рассказал, что возлюбленные очень нежно относятся друг к другу и даже практически не скрывают чувств.
«Просто они редко куда-то выходят вместе», — уточнялось в публикации.
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