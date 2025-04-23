Виктор Дробыш (фото: Telegram @vdrobysh)
Невестка продюсера Виктора Дробыша объявила о пятой беременности. 37-летняя Саша Гуркова поделилась радостной новостью в своих соцсетях.
Певица поделилась фотографиями, на которых заметны её округлившиеся формы. Гуркова подчеркнула, что беременность протекает легко: у неё отсутствуют жалобы на здоровье, и, по мнению невестки Дробыша, она находится сейчас в прекрасной форме.
Саша Гуркова (фото: Instagram* @sashaholidaymusic)
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Саша Гуркова (фото: Instagram* @sashaholidaymusic)
«Те, кто меня видят в первый раз в жизни, думают, что это моя первая беременность. И я очень благодарна, что у меня есть силы, здоровье, время и деньги поддерживать себя пусть не в идеальной, но в отличной форме, которой я довольна», – высказалась Гуркова.Саша призналась, что очень счастлива в браке. Отношения с мужем она выстраивала несколько лет. А теперь возлюбленный полностью доверяет ей и легко отпускает, куда угодно. Также певица отметила, что очень гордится своими детьми, которых считает умными, яркими и красивыми.
«Я в очень классном для меня лично браке. Все показывают сумки, бизнес классы и браслетики, но правда в том, что этой драгоценности практически ни у кого нет. Она слишком труднодоступная, ускользающая и дорогая. Не понимаю, как я раньше периодически воспринимала как должное – как нам повезло и какой огромный путь мы проделали сами», – заявила невестка Дробыша.Читайте также:
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Анастасия Чинкова