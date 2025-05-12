Невестка Валерии эмоционально высказалась о цвете глаз новорожденного сына: «Вот это классную лотерею он поймал»

Лиана Шульгина (Фото: Инстаграм* @lianashulginaa)
Недавно блогер Лиана Шульгина стала мамой во второй раз. Невестка Валерии рассказала, что медик сообщил ей будущий цвет глаз новорожденного Мирона.
Шульгина подробно рассказывала поклонникам о том, как проходили роды. Девушка выбрала больницу в столице, где она находилась в отдельной палате с джакузи и оборудованием для КТГ. Муж Лианы был рядом с возлюбленной весь процесс.
Блогер продолжает делиться новостями о малыше. Сегодня выяснилось, что к звездной семье приходил доктор, который обследовал ребенка. Невестка Валерии эмоционально рассказала радостную новость.
Подписчики поздравили Шульгину.
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Блогер продолжает делиться новостями о малыше. Сегодня выяснилось, что к звездной семье приходил доктор, который обследовал ребенка. Невестка Валерии эмоционально рассказала радостную новость.
«Сегодня к Мирону приходил врач. У него будут синие глаза... Это просто моя мечта, всю беременность ходила и думала об этом, но надежды было мало, потому что у меня у самой один глаз почти карий», — откровенничала Лиана.
Подписчики поздравили Шульгину.
«Вот это классную лотерею он поймал», «Да, у вас в семье, конечно, много кареглазых, хорошо, что Мирон разбавит», «Хочется так уже взглянуть на Мирошу», — написали поклонники.
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Ольга Енгалычева