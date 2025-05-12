Натали снялась в маленьком черном платье

Натали (Фото: Инстаграм* @natali_star74)
Певица Натали устроила фотосессию в черном полупрозрачном платье. В своем блоге она заявила, что это первая студийная фотосессия за пять лет.
Исполнительница хитов «Ты такой» приняла участие в профессиональной фотосессии. Съемка была в студии со светлыми стенами и большими окнами.
Певица позировала на белом фоне. Натали уложила светлые волосы мягкой волной. Визажист сделал артистке естественный макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой.
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Певица позировала на белом фоне. Натали уложила светлые волосы мягкой волной. Визажист сделал артистке естественный макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой.
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Перед объективом камеры Натали появилась в черном полупрозрачном платье с кружевами. Наряд полностью открывал плечи и спину исполнительницы, Натали дополнила образ черными каблуками.
Артистка уточнила, что уже пять лет не устраивала студийных фотосессий. Натали также поблагодарила фотографа и стилиста.
Ранее певица Натали призналась, что получает «послания» с того света от покойного супруга.
Артистка уточнила, что уже пять лет не устраивала студийных фотосессий. Натали также поблагодарила фотографа и стилиста.
Ранее певица Натали призналась, что получает «послания» с того света от покойного супруга.
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Ольга Енгалычева